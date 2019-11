San Sebastián liegt im stolzen Baskenland, direkt am Atlantik. Die Stadt ist mondän, aber überschaubar, geprägt durch die baskische Sportbegeisterung und die Tradition enger gesellschaftlicher Beziehungen. Jeder Fußballplatz muss hier dem Berg abgerungen werden, so ist das auch auf dem Vereinscampus von Real Sociedad. In so einem Umfeld können Fußballer optimal ihr Talent entwickeln, findet Sportdirektor Roberto Olabe im Gespräch mit dem SPIEGEL: "Ein Szenario ohne Stress", sagt er.

Am Samstag wird es nicht ganz so beschaulich. Dann reist Real Sociedad - "La Real", wie sie meist nur genannt wird - zum bisher spannendsten Termin der Saison im spanischen Fußball: ins Santiago Bernabéu zu Real Madrid. Es wird nicht nur ein Vorspielen des gereiften norwegischen Wunderkinds Martin Ødegaard bei dem Verein, dem er immer noch gehört, sondern auch ein Reifetest für die Mannschaft, die in den vergangenen Monaten den aufregendsten Fußball Spaniens gezeigt hat. Nein, nicht Real. La Real.

Hätte das Team nicht zu Hause Punkte gegen Getafe, Levante und Leganés liegen lassen, könnte la Real die Tabelle anführen. So sind sie aktuell Fünfter, mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona - und Real Madrid. Atlético, den dritten Topverein, haben sie besiegt, und auswärts sind sie die Besten der Primera División. Die Mannschaft ist jung, mit einem Altersdurchschnitt von unter 25 Jahren, und sie will dominieren - entgegen dem neuerdings defensivbetonten Zeitgeist in La Liga. Ihren elektrischen Fußball prägen Spieler wie im Mittelfeld der Ex-Dortmunder Mikel Merino, 23, und vor ihm Ødegaard, 20, oder Mikel Oyarzabal, 22, Eigengewächs und Nationalstürmer.

Olabe führt Real Sociedad zum zweiten Mal

Während die Spieler vom Mittagessen kommen und den Besucher mit Handschlag begrüßen - Merino kramt sogar seine Deutschbrocken hervor -, sagt Olabe in einem Besprechungsraum über dem Gym: "Wir wollen etwas Schönes, Cooles schaffen. Dieses Ziel ist das Benzin für die tägliche Arbeit."

Olabe, 52, spannt den Bogen zum letzten Titelkampf der Real: Er ist aktuell seit 2018 im Amt, war aber auch 2003 schon mal Sportdirektor, als man 22 Spieltage die Tabelle anführte und Vizemeister wurde. Damals öffnete der französische Trainer Raynald Denoueix mit einem pass- und ballbesitzorientierten Fußball viele Augen, sagt Olabe: Der Verein begann sich zu emanzipieren von seiner defensiven Kontertradition, mit der er Anfang der 1980er Jahre zweimal den Meistertitel gewonnen hatte. Allerdings blieb 2003 fürs erste ein Ausreißer, es folgten ein Abstieg und eine drohende Insolvenz. Unter anderem dank des jungen Eigengewächses Antoine Griezmann ging es 2010 zurück nach oben.

"Wir wollen etwas Schönes, Cooles schaffen" Die Karriere von Martin Ødegaard, der im Alter von 15 Jahren zu Real Madrid gewechselt war, geriet in den vergangenen Jahren ins Stocken. Bei Real Sociedad zeigt er nun konstant gute Leistungen, der baskische Klub steht auf dem fünften Platz. Sportdirektor Roberto Olabe führt Real Sociedad zum zweiten Mal, er möchte mit dem Klub "etwas Schönes, Cooles schaffen". Trainer Imanol Alguacil arbeitet bereits seit acht Jahren in dem Klub. Der ehemalige Nachwuchscoach baut auf junge Spieler - und lässt offensiven Fußball spielen. Das lockt auch Talente aus dem Ausland an. Neben dem Norweger Ødegaard holte Real Sociedad vor dieser Saison den ehemaligen Dortmunder Alexander Isak. Der Stürmer kommt meist als Einwechselspieler zum Einsatz, hat aber bereits zwei Tore erzielt. Angeführt wird die junge Mannschaft von Kapitän Asier Illarramendi. Der defensive Mittelfeldspieler suchte sein Glück auch mal bei Real Madrid, kehrte nach zwei unglücklichen Jahren aber 2015 zurück zu seinem Ausbildungsverein in San Sebastián. Der ehemalige Dortmunder Mikel Merino lenkt das Spiel der Basken zusammen mit Illarramendi im zentralen Mittelfeld. Der 22-Jährige Mikel Oyarzabal reifte bei Real Sociedad zum Nationalspieler. In dieser Saison war er an acht Toren beteiligt. Die Nachwuchsarbeit hat im Klub große Bedeutung. Als Nachfolger des zu den Profis aufgerückten Alguacil holte der Klub Xabi Alonso als Trainer der zweiten Mannschaft. Der Ex-Bayern-Spieler wurde in San Sebastián zum Profi, er soll nun weitere Talente für die erste Mannschaft ausbilden. Jahrelang spielte La Real, wie der Klub in Spanien genannt wird, im Anoeta und klagte wegen der Tartanbahn über die mäßige Stimmung im Stadion. Mittlerweile wurde das Stadion umgebaut - und von der Bahn befreit. Dank einer Kapazität von fast 40.000 Zuschauern ist der Klub wettbewerbsfähiger geworden.

Im Jahr des 110. Geburtstags scheinen die Sterne nun besonders gut zu stehen. Der Klub ist wirtschaftlich gesund und feiert eine "Wiedergeburt mit unseren Fans" (Olabe), seit er das Stadion Anoeta um die stimmungstötende Leichtathletiklaufbahn erleichtern konnte. Die Atmosphäre erinnert jetzt wieder mehr an das mythische, 1993 verlassene Atocha. Zur günstigen Konjunktur zählt Olabe außerdem den Cheftrainer, Imanol Alguacil: ein Mann mit Faible für offensiven Fußball und ideal für den jungen Kader. Er trainierte vorher die zweite Mannschaft. Diese wiederum leitet jetzt der heimgekehrte Xabi Alonso, Stratege der 2003er-Elf, bevor er zu seiner Weltkarriere nach Liverpool, Madrid und München aufbrach. Seine mit Spannung erwartete Trainerlaufbahn beginnt er bei einer Drittligaelf mit 20 Jahren Altersdurchschnitt.

80 Prozent der Jugendspieler kommen aus Gipuzkoa

Der Nachwuchs ist das wichtigste Thema im Verein, das verlangt schon die Tradition. Früher kam bei den großen baskischen Klubs die ganze Mannschaft aus der eigenen Region, oft sogar nur der eigenen Provinz. Der Nachbar Athletic Club aus Bilbao pflegt dieses Erbe immer noch so streng, dass er nur Spieler mit baskischen Wurzeln, Geburtsort oder zumindest Kindheitsverein aufnimmt. Real Sociedad hingegen verpflichtete 1989 den ersten Ausländer und 2003 den ersten Profi aus einem anderen Teil Spaniens. Doch das Hauptaugenmerk bleibt auf der nahen Umgebung. Olabe führt zum Beweis zwei aktuelle Zahlen anführt: Rund 60 Prozent der ersten Mannschaft wurden selbst ausgebildet. Und rund 80 Prozent der Jugendspieler kommen aus der Provinz Gipuzkoa.

Olabe definiert die Entwicklung von Spielern als Kernkompetenz. Und weil sie das glaubwürdig ausstrahlt, wird La Real, mit ihrem stressfreien Umfeld und dem guten Fußball, auch nach außen interessant. Der diesen Sommer aus Dortmund verpflichtete Stürmer Alexander Isak etwa hätte auch andere Angebote gehabt. Ødegaard sowieso, ihm bot Bayer Leverkusen die Chance, in der Champions League zu spielen. Doch er wollte bewusst nach San Sebastián. Und er bestand gegenüber Real Madrid auf einer Ausleihe gleich für zwei Jahre.

In Madrid war auch mal Kapitän Asier Illarramendi, der an diesem Tag erstmals nach langer Verletzungspause wieder trainieren konnte und jetzt aus der Mittagskantine kommt. Für 38 Millionen Euro wechselte er 2013 nach Madrid, aber in der Hauptstadt fühlte er sich irgendwie verloren. Illarramendi wollte wieder zu seiner Cuadrilla, wie die fest zusammengeschweißten Freundesgruppen genannt werden, die einen Basken durch das ganze Leben begleiten. Zurück nach Hause.