Real-Trainer Ancelotti Keiner siegt wie Don Carlo

Carlo Ancelotti nestelte noch eine halbe Ewigkeit an seinem Sakko herum, eher er es einem Mitarbeiter von Real Madrid weiterreichte – bei einem Grandseigneur wie ihm dauert so etwas einfach länger. Dann versuchte er, das weiße Meister-T-Shirt über Hemd, Pullunder und Krawatte zu ziehen, aber seine Spieler hatten mittlerweile genug gewartet: Sie packten ihn mit halb übergestreiftem T-Shirt und schmissen ihn durch die Luft im Estadio Santiago Bernabéu.

Real feierte seine 35. spanische Meisterschaft, und Ancelotti, 62, einen historischen Rekord, den auf absehbare Zeit kein Kollege egalisieren dürfte: Er ist jetzt der erste Trainer, der alle fünf Ligen gewonnen hat, die gemeinhin als »die großen« bezeichnet werden. Italien, England, Frankreich, Deutschland, Spanien. AC Milan 2004, Chelsea 2010, Paris Saint-Germain 2013, Bayern München 2017. Real Madrid 2022.

Enorme Anpassungsfähigkeit und viel Verstand machten es möglich. Ancelotti fand sich immer zurecht, aber drängte sich nie in den Mittelpunkt – deshalb blieb er stets vermittelbar. Auch in der Stunde seines kontinentalen Royal Flush hielt er es ohne Triumphposen, ganz kultiviert selbst in der Umarmung mit Sohn Davide, der zu seinem Trainerstab gehört.

Bild vergrößern Genug gewartet: Mit halb übergezogenem T-Shirt lassen die Spieler Carlo Ancelotti hochleben Foto: CHEMA MOYA / EPA

Nur einmal wurden seine Augen wässrig: Als er darüber sprach, wie dankbar er sei, dass er vorigen Sommer nach einer ersten Amtszeit zwischen 2013 und 2015 noch mal zurückkehren durfte: »Ich hatte es nicht gedacht, wirklich nicht.«

Er stand damit nicht allein. Nach Entlassungen in München, wo man danach nicht gut über ihn sprach, und Neapel hatte er beim englischen FC Everton angeheuert. Eigentlich nicht Carletto-like. Als die Anfrage aus Madrid kam, hatte er die Saison in der Premier League auf dem zehnten Tabellenplatz beendet. Nun wird sich wieder vor ihm verneigt. Seine klare Kaderanalyse und seine stets sachdienlichen Schlussfolgerungen daraus. Seine unendliche Gelassenheit, die selbst einem so hysterischen Umfeld wie dem von Real Madrid allen Schaum vom Mund nimmt. »Carlo der Große« nennt ihn die Presse wieder. Er begann mit einem Verliererimage Auf Klublevel ist er der letzte Überlebende seiner Generation; der letzte, der schon im 20. Jahrhundert große Vereine coachte. Nachdem er, früher Mittelfeldspieler unter anderem bei Milan, seinem dortigen Lehrmeister Arrigo Sacchi bei der italienischen Nationalelf assistiert hatte, begann er 1996 in Parma die Solokarriere. Parma war damals ein Spitzenklub, Ancelotti wurde mit ihm Vizemeister. Danach ging er zu Juventus Turin: zwei weitere Vizemeisterschaften. Kaum zu glauben, aber der paneuropäische Rekordtrainer begann mit einem Verliererimage.

Vielleicht schärfte auch das die Demut. Vielleicht kommt sie von der Herkunft aus der ländlichen Emilia, wo er dem Vater früh beim Melken der Kühe half. Fest steht: Ancelotti hatte schon als Spieler genug Selbstironie, um sich in »Keiner haut wie Don Camillo« von Terence Hill vom Platz treten zu lassen. Und Jahrzehnte später auch als dreifacher Champions-League-Siegertrainer (AC Milan 2003 und 2007, Real Madrid 2014) immer noch die bescheidene Würde, einen wie »Killer-Kalle« Rummenigge zum Weinen zu bringen. Das passierte, so hat es Rummenigge mal erzählt, als Ancelotti auf die ihm gerade mitgeteilte Entlassung bei den Bayern mit einer Umarmung reagierte: »Alles klar, du bist nicht mehr mein Chef, aber du bleibst mein Freund.«

In einem gern ultrawichtigen Business sich selbst nicht so wichtig nehmen, ist so etwas wie Ancelottis USP, sein Alleinstellungsmerkmal. Damit ließen sich auch immer gut die Anwandlungen aus dem Who's who der Alphabosse weglächeln. Die obersten Vorgesetzten seiner fünf Meistertitel: Berlusconi, Abramowitsch, Emir von Katar, Uli Hoeneß, Florentino Pérez.

Er kanns auch bayerisch: Ancelotti (r.) mit Karl-Heinz Rummenigge (v.l.), Susanne und Uli Hoeneß Foto: POOL/ REUTERS

Warum der Real-Präsident ihn 2015 entließ, haben in Madrid schon damals die wenigsten verstanden. Das Manöver führte zu einem regelrechten Spieleraufstand. Ancelottis Gentleman-Auftreten passt schließlich genauso zum traditionellen Selbstbild von Real wie seine Neigung, den Profis die Bühne zu überlassen. Vicente Del Bosque (2000, 2002), Ancelotti und Zinédine Zidane (2016 bis 2018) – alle Champions-League-Titel im laufenden Jahrtausend errangen Spielerversteher. »Das Kabinenmanagement ist wichtiger als die Fachkenntnisse«, definierte der langjährige Kapitän Sergio Ramos einmal das Anforderungsprofil an einen Real-Trainer.

Ancelotti erfüllte es diese Saison besser denn je. Trotz potenziell explosiver Problemfälle wie Gareth Bale oder Eden Hazard hat man lang keine so harmonische Real-Saison mehr erlebt. Seit dem dritten Spieltag führten die Madrilenen, den kritischsten Moment überstanden sie nach einem 0:4 gegen Barcelona im März. Ein glücklicher Sieg mit drei Elfmetern bei Celta Vigo brachte im nächsten Match das Selbstvertrauen wieder, seitdem wurde in der Liga alles gewonnen. Das 4:0 gestern gegen Espanyol Barcelona bedeutete schon vier Spieltage vor Schluss die 35. Meisterschaft der Klubgeschichte. Nicht schön, aber schonend Bis es besonders in der Champions League zuletzt in Heldenfußballmodus schaltete, zeigte Real dabei gehobenen Pragmatismus. Über weite Strecken der Saison verteidigte man ungewöhnlich tief. »Nicht sehr ästhetisch«, fand Ancelotti selbst, aber es bot sich an, die entscheidenden Offensivspieler Luka Modrić, 36, Toni Kroos, 32, und Karim Benzema, 34, nicht durch wenig altersgemäßes Extrem-Pressing zu verheizen. In der entscheidenden Saisonphase wirkt Real nun erstaunlich fit.

Bild vergrößern »Er spielt gegen uns« – das hatte Benzema einst über Vinícius gesagt. Dann kam Ancelotti zurück nach Madrid Foto: SUSANA VERA / REUTERS

Ancelotti ist sicher eher Projektverwalter denn Projektentwickler; wohl nicht umsonst hat er mit jedem seiner Klubs nur eine Meisterschaft gewonnen. Das heißt aber nicht, dass er manche Spieler nicht extrem verbessert hätte. Bei Milan war es Ancelotti, der dem Reservisten Andrea Pirlo die Spielmacherrolle vor der Abwehr gab. In seiner ersten Real-Zeit erfand er die ideale Verwendung für den seither epochalen Modrić. Und diese Saison fragen sich alle: Was hat er bloß mit Vinícius angestellt? Der junge, hochbegabte, aber zuvor flatterhafte Dribbler trifft auf einmal die richtigen Entscheidungen, die ihm vorher oft so schwerfielen. Machte ihn Benzema vorige Saison noch als Feind im eigenen Team aus (»Er spielt gegen uns«, sagte er zu Ferland Mendy während eines Spiels in Mönchengladbach), bilden sie zusammen nun eines der besten Sturmduos Europas. Sie veredelten etliche zähe Partien, zusammen haben sie diese Saison in allen Wettbewerben 60 Tore geschossen und 32 vorbereitet.

»Ich habe nichts getan, außer ihm Selbstvertrauen zu geben. Ich bin kein Zauberer« Ancelotti über Vinícius – und über Ancelotti