Der in Gelsenkirchen geborene Özil war in den vergangenen Jahren immer wieder durch seine Nähe zu Erdoğan aufgefallen. Vor der Weltmeisterschaft 2018 in Russland ließ sich der 34-Jährige gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten fotografieren. Das Foto hatte die deutschen Medien monatelang beschäftigt. Özil warf dem DFB, der sich nicht hinter ihn gestellt hatte, damals Rassismus vor.