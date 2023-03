Kaan-Marienborn geht von der Regionalliga in die Kreisliga C

Die Marienborner waren erst im vergangenen Sommer in die Regionalliga aufgestiegen und belegen aktuell den vierten Tabellenplatz. »Wir müssen leider erkennen, dass Vereine wie der 1. FC Kaan-Marienborn in der Regionalliga nicht mehr erwünscht sind. Unser Fokus war es, die vorhandenen Mittel in den sportlichen Erfolg zu investieren und nicht in VIP-Plätze«, klagte Leipold in einer Mitteilung des Vereins .