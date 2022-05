Drei Tore besser als Preußen Münster Rot-Weiss Essen steigt in die 3. Liga auf

Spannendes Aufstiegsfinale in der Regionalliga West: Rot-Weiss Essen und Preußen Münster gingen punktgleich in den letzten Spieltag, im Fernduell verteidigten die Essener den Vorsprung in der Tordifferenz.