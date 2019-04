Reinhard Grindel hat auch seine Ämter bei den internationalen Fußballverbänden Uefa und Fifa niedergelegt. Das teilte der 57-Jährige mit. Bei der Europäischen Fußball-Union war er Vizepräsident, beim Weltverband Fifa gehörte er dem Exekutivkomitee an. Vor acht Tagen war Grindel als Präsident des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) zurückgetreten.

"Ich habe heute in einem Brief an Uefa-Präsident Aleksander Ceferin meinen Rücktritt als Uefa-Vizepräsident und als Mitglied des Fifa-Rats erklärt", schrieb Grindel, der seit April 2017 beide Posten bekleidet hatte, in einer Erklärung.

Grindel hatte seinen Rücktritt von der Spitze des DFB vor gut einer Woche damit begründet, dass er "durch mein wenig vorbildliches Handeln in Zusammenhang mit der Annahme einer Uhr Vorurteile gegenüber haupt- oder ehrenamtlich Tätigen im Fußball bestätigt habe". Zu den Folgen sagte er: "Ich bin tief erschüttert, dass ich wegen eines solchen Vorgangs meine Funktion als DFB-Präsident aufgeben muss."

Es war nicht der einzige Vorfall, der unmittelbar vor dem Rücktritt des DFB-Präsidenten für Aufregung gesorgt hatte. Zuvor hatte er offenbar über einen längeren Zeitraum Nebeneinkünfte von 78.000 Euro für seine Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender der DFB-Medien Verwaltungs-Gesellschaft verschwiegen, während er für seine Aufgaben bei Uefa und Fifa 500.000 Euro im Jahr erhielt. Auf SPIEGEL-Anfrage hatte er die Zahlungen bestätigt, verwies jedoch darauf, dass er zum Zeitpunkt seiner Wahl noch nicht Vorsitzender des Aufsichtsrats der DFB-Tochter gewesen sei. Die Ethikkommission des DFB befasst sich mit dem Fall.

Bei seinem Rücktritt von den Ämtern bei Uefa und Fifa nahm Grindel jedoch erneut auf die Affäre rund um die Luxus-Uhr Bezug. "Es war eine unerklärliche Arglosigkeit von mir, dieses Geschenk nicht sofort den zuständigen Compliance-Beauftragten zu melden", sagte er: "Dafür übernehme ich die Verantwortung auf nationaler und internationaler Ebene. Es geht mir vor allem darum, den guten Ruf der Uefa zu schützen. Außerdem möchte ich den Weg der Fifa zu mehr Transparenz und Good Governance nicht belasten."