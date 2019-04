DFB Grindels Uhr war wohl doppelt so teuer

Auf Nachfrage hatte er sich geweigert, das Modell zu nennen. Der SPIEGEL hat ein Foto der Uhr an Grindels Handgelenk dem Schweizer Hersteller Ulysse Nardin vorgelegt. Der Firma zufolge handelt es sich um eine Ulysse Nardin Marine +Chronograph Kaliber UN-150 in der heute nicht mehr angebotenen Version in Edelstahl mit arabischen Ziffern. Ihr Listenpreis lag 2017 laut Hersteller bei 11.800 Euro und damit fast doppelt so hoch wie der von Grindel behauptete Wert.

Grindel reagierte auf Anfragen dazu nicht. Zuvor hatte er sich verteidigt, er habe den Wert des Geschenks nicht gekannt. Dass es sich um ein kostspieliges Stück gehandelt haben muss, dürfte ihm aber schon angesichts der edlen Verpackung klar gewesen sein, die auch DFB-Mitarbeiter zu sehen bekamen. "Dass das keine Uhr aus dem Kaugummi-Automaten war, war klar", sagt ein Verbandsfunktionär. Mit der falschen Preisangabe in seiner Rücktrittserklärung gibt Grindel erneut Rätsel auf.

Schon vorher hatte der CDU-Mann nicht erklären können, warum er als Compliance-Chef des europäischen Fußballverbands Uefa sich eine teure Uhr hatte schenken lassen, obwohl es wiederholt Affären um Luxusuhren gegeben hatte. Mit dem Wert der Uhr steigt auch die Summe, die Grindel für die Einfuhr aus der Schweiz nachversteuern muss. Abgabenfrei sind diese nur bis maximal 430 Euro.