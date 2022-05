Nach dem Hinspiel in der Relegation ist völlig offen, ob der 1. FC Kaiserslautern oder Dynamo Dresden kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga antritt. In einer stimmungsvollen, aber fußballerisch selten überzeugenden Partie trennten sich die Klubs 0:0. Die Lauterer wollen nach Platz drei in der 3. Liga aufsteigen, für Dynamo geht es ein Jahr nach dem Zweitliga-Aufstieg darum, die Klasse zu halten.