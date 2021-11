Bundesliga-Vorschau »Resignation, Verzweiflung, Wut und Enttäuschung«

Fürth ganz unten: Am Tabellenende schwindet die Hoffnung. In Dortmund achtet man vor allem auf das Lazarett – und in München scheint etwas kaputtgegangen zu sein. Hier sind die Tipps zu Spieltag Nummer elf.