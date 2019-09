Der Kapitän des englischen Fußball-Zweitligisten Derby County, Richard Keogh, fällt mit einer schweren Knieverletzung für den Rest der Saison aus. Solche Meldungen sind nicht unüblich im Fußball. Er zog sich die Verletzung allerdings nicht beim Sport zu, sondern bei einem Autounfall am Dienstag - nachdem er mit mehreren Teamkollegen offenbar zu viel Alkohol getrunken hatte.

Der 33-jährige Keogh, irischer Nationalspieler, war mit seinem Team zuvor zu einem Abendessen geladen gewesen. "Während die Mehrheit der Spieler verantwortlich handelte und um 20 Uhr die Veranstaltung verließ, setzte eine kleine Gruppe, darunter Keogh, das Trinken bis in die Nacht fort", heißt es in der offiziellen Stellungnahme des Vereins.

Anschließend setzten sich demnach Keogh und seine Teamkollegen Mason Bennett und Tom Lawrence ins Auto. Keogh soll auf der Rückbank gesessen haben, als das Auto in einen Laternenmast fuhr. Dabei erlitt der Kapitän die folgenschwere Knieverletzung.

Der Verein zeigte sich empört über die Spieler und kündigte hohe Strafen für sie an. Den Profis sei bekannt, dass ihnen lediglich erlaubt sei, "in der Gruppe mal einen Drink" zu nehmen. Was sich Keogh und seine Mitspieler erlaubt hätten, gehe darüber weit hinaus. Man werde "die Situation auch dazu nutzen, die Anstrengungen zu verdoppeln, auf die Gefahren durch Alkohol hinzuweisen".

Keogh steht seit 2012 bei Derby unter Vertrag und absolvierte für den Klub 356 Pflichtspiele. Derby hatte vergangene Saison knapp den Aufstieg in die Premier League verpasst. Aktuell steht der Verein auf Platz 18 in der Championship. Für Irland kam Keogh 26-mal zum Einsatz, zuletzt stand er zumeist über 90 Minuten auf dem Platz. Irland führt mit elf Punkten auf fünf EM-Qualifikationsspielen seine Gruppe D an. Ob Keough im Falle einer erfolgreichen Qualifikation rechtzeitig zur EM fit wird, war zunächst nicht bekannt.