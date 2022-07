Barcelona-Testdebüt wohl schon kommende Woche

Nun sieht es so aus, als sollte Lewandowski bereits an der Teampräsentation der Münchener am Samstagnachmittag nicht mehr teilnehmen. Stattdessen soll der Neu-Katalane zeitnah zum Team des FC Barcelona stoßen und in der kommenden Woche beim Freundschaftsspiel gegen den Erzrivalen Real Madrid in Las Vegas sein Debüt für die Blaugrana geben.

Lewandowski spielte seit 2014 beim FC Bayern. Er wurde mit dem Klub unter anderem Champions-League-Sieger und Fifa-Klub-Weltmeister (beides 2020) sowie achtmal in Folge Deutscher Meister. Davor hatte der polnische Nationalspieler schon vier Jahre für Borussia Dortmund in der Bundesliga gespielt. Während seiner Bayern-Zeit wurde er 2020 und 2021 vom Fußball-Weltverband Fifa zum Weltfußballer des Jahres gewählt.