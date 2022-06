Lewandowski forciert Bayern-Abschied weiter »Wo sind da Loyalität und Respekt?«

Er könne sich zudem nicht vorstellen, dass der FC Bayern ihm einen Wechsel in diesem Sommer wirklich verwehren wollte – schon aufgrund der Signalwirkung für künftige Zugänge. »Wozu? Was für ein Spieler würde noch zum FC Bayern kommen wollen, wenn er weiß, dass ihm so etwas passieren könnte? Wo sind da Loyalität und Respekt?«, fragte Lewandowski rhetorisch. Derzeit bemüht sich der deutsche Rekordmeister um eine Verpflichtung von Liverpool-Angreifer Sadio Mané, der anders als Lewandowski allerdings vornehmlich auf dem Flügel zum Einsatz kommt.

Hoeneß erwartet Lewandowski-Verbleib

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte am Montag erklärt, dass er davon ausgehe, dass Lewandowski bleibe. »Ich glaube, es wird sehr intensiv an der neuen Mannschaft gebastelt, und wenn das alles kommt, was sie mir die Woche vorgestellt haben, dann sehe ich eine gute Chance, dass wir nächstes Jahr eine attraktive Mannschaft haben – mit Robert Lewandowski«, sagte der 70-Jährige dem TV-Sender Sport1.