Bayern-Starstürmer Lewandowski stellt Bundesliga-Rekord auf

Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München ist der erste Spieler in 57 Jahren Fußball-Bundesliga, der an den ersten neun Spieltagen einer Saison jeweils getroffen hat.

Der Stürmer erzielte beim 2:1 (1:0) im Heimspiel gegen Union Berlin in der 53. Minute das 2:0. "Ich bin stolz", sagte der 31-Jährige nach dem Spiel. "Ich freue mich, dass ich wieder ein Tor geschossen habe." Er habe während der Partie nicht zu viel an den Rekord gedacht.

Lewandowski hatte vor einer Woche die Bundesliga-Bestmarke von Pierre-Emerick Aubameyang egalisiert. Der Angreifer, der inzwischen in England für den FC Arsenal spielt, hatte in der Saison 2015/2016 an den ersten acht Spieltagen für Borussia Dortmund jeweils getroffen. Zur Torjägerkanone genügte das nicht - die sicherte sich damals Lewandowski mit 30 Treffern.

In dieser Spielzeit könnten dem Polen sogar noch mehr gelingen. Aktuell steht er bereits bei 13 Ligatoren. Zudem erzielte Lewandowski in Pokal und Champions League sechs weitere Pflichtspieltreffer.