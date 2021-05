Robert Lewandowskis 40 Treffer in einer Saison Alles Müller, ... oder was?

40 Tore in einer Bundesligasaison schaffte bislang nur Gerd Müller vor knapp 50 Jahren. Nun hat ihn Robert Lewandowski eingeholt. Wie besonders diese Leistung ist, und was beide vereint, zeigt eine Würdigung in Grafiken.