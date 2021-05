40 Tore in einer Bundesliga-Saison Bayern-Stürmer Lewandowski stellt legendäre Bestmarke von Gerd Müller ein

Fast 50 Jahre hielt der Rekord von Gerd Müller für die meisten Treffer in einer Saison, nun hat auch Robert Lewandowski 40 Tore in einer Spielzeit erzielt. In Freiburg zog er mit der früheren Bayern-Legende gleich.