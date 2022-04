Ausgerechnet in der heißen Saisonphase mit dem Kampf um den Verbleib in der Champions League sorgt die offene Zukunft von Robert Lewandowski erneut für Gesprächsstoff.

Der Vertrag des Weltfußballers beim FC Bayern läuft im Sommer 2023 aus. Am Ende der kommenden Saison wäre er also ablösefrei zu haben.

Diverse Medien berichten seit Wochen, dass Lewandowskis Berater Pini Zahavi mit Klubs wie dem FC Barcelona, Paris St. Germain oder Manchester United in Verbindung getreten sei.

So ist es nicht verwunderlich, dass auch den aktuellen Gerüchten aus Polen andere Insiderinformationen entgegenstehen. Sport1.de etwa berichtet, Lewandowski haben Kahn und die übrigen Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters bisher nicht um eine Freigabe für einen Wechsel im Sommer gebeten. Lewandowski wolle erst nach den weiterhin ausstehenden Vertragsgesprächen eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

Geld aus der Königsklasse könnte helfen

So oder so. Die Unruhe um Lewandowski und Kollegen kommt zu Unzeiten. Schließlich steht dem FC Bayern München das wichtigste Spiel der laufenden Saison bevor: Im Champions-League-Rückspiel gegen den FC Villarreal steht für den Klub nicht nur das Weiterkommen in der Königsklasse auf dem Spiel; die Bayern müssen am Dienstag (21 Uhr) gegen den Europa-League-Sieger aus Spanien ein 0:1 aus dem Hinspiel in Villarreal aufholen.