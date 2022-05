»Gut möglich, dass es mein letztes Spiel für den FC Bayern war. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber es könnte sein«, sagte Robert Lewandowski nach dem 2:2 (2:1) des Serienmeisters beim VfL Wolfsburg . Beim letzten Bundesligaspiel der Saison erzielte er seinen 35. Treffer, nach der Partie wurde der zweitbeste Torschütze der Bundesligageschichte hinter Gerd Müller zum siebten Mal als Bundesligatorschützenkönig ausgezeichnet. Lewandowski ist noch eine Saison an den FC Bayern gebunden.

»Klar, ich habe noch ein Jahr Vertrag«, sagte der 33-Jährige. Aber er habe Sportvorstand Hasan Salihamidžić mitgeteilt, »dass wenn ein Angebot kommt, dann müssen wir darüber nachdenken – auch für den Verein. Beide Seiten müssen an die Zukunft denken. Mehr kann ich nicht sagen«, so Lewandowski. »Wir müssen abwarten, was passiert.«