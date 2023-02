Bemerkenswerter Abgang

Der ehemalige Trainer von Bayer Leverkusen und der PSV Eindhoven hatte nach dem Flaschenwurf unter anderem auch mit den pöbelnden Fans des Heimteams diskutiert. Nach der Roten Karte »verabschiedete« er sich von den Vizela-Anhängern, in dem er auf dem Weg in die Kabine mit beiden Händen das Endergebnis anzeigte. Er streckte an der einen Hand zwei Finger nach oben und zeigte mit der anderen eine Null an.