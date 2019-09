Romelu Lukaku, Angreifer von Inter Mailand, ist beim Serie-A-Spiel seiner Mannschaft in Cagliari von Anhängern der Gastgeber rassistisch beleidigt worden. Kurz vor der Ausführung eines Elfmeters schallten Affenlaute in Richtung des Schützen.

Die bei der TV-Übertragung im italienischen Fernsehen deutlich hörbaren Schmähungen hielten noch einige Sekunden an, nachdem Lukaku den Elfmeter zum Endstand von 2:1 für Inter verwandelt hatte. Der 26-Jährige starrte danach wütend auf die betreffende Tribüne, ehe er von seinen Teamkollegen gefeiert wurde. Schiedsrichter Fabio Maresca ließ die Partie trotz der Vorfälle ohne Unterbrechung weiterlaufen.

FABIO MURRU/EPA-EFE/REX Inters Spieler feiern Romelu Lukaku

Lukaku veröffentlichte am Tag darauf in den sozialen Netzwerken einen Appell gegen Rassismus. "Fußball ist ein Spiel, das jedem Freude machen soll. Wir dürfen keine Form der Diskriminierung dulden", schrieb Belgiens Nationalspieler. Sein Teamkollege Milan Skriniar, der auf dem Platz der Kurve der Cagliari-Fans entgegengetreten war, hatte bereits am Vortag geäußert: "Ich habe Dinge gehört, die man im Fußball nie hören sollte. Dinge dieser Art dürften nie passieren."

Der Angriff der Cagliari-Anhänger ist kein Einzelfall. Bereits im April wurde der damals für Juventus spielende Moise Kean nach einem Tor ebenfalls mit Affenlauten belegt. Die Liga hatte den Fall damals untersucht, aber aufgrund "objektiv begrenzter Relevanz" beschlossen, keine Sanktionen gegen Cagliari zu verhängen. Auch der Franzose Blaise Matuidi war in Cagliari rassistisch beleidigt worden. Inter selbst wurde wegen rassistischer Gesänge seiner Anhänger gegen Neapels Kalidou Koulibaly zu zwei Geisterspielen verurteilt.

Mit Blick auf Anfeindungen im Internet, denen sich schwarze Spieler zuletzt vermehrt ausgesetzt sahen, appellierte Lukaku an Fußballverbände und Plattformen, mehr gegen Rassismus zu tun. "Jeden Tag sieht man mindestens einen rassistischen Kommentar unter einem Post einer Person of Colour. Wir sagen das seit Jahren, getan wurde nichts." People of Colour ist eine Selbstbezeichnung von Menschen, die Erfahrungen mit Rassismus gemacht haben.

Lukaku fordert: "Es ist 2019. Doch statt nach vorne zu gehen, bewegen wir uns zurück. Ich denke, wir Spieler müssen uns zusammenschließen und eine Erklärung zu diesem Thema abgeben, um das Spiel sauber und angenehm für alle zu halten."