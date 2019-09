Der italienische Fußballverband FIGC verzichtet auf Strafen für die beiden Erstligaklubs Cagliari Calcio und Hellas Verona wegen rassistischer Rufe ihrer Fans. Das gab das Disziplinargericht des Verbandes am Dienstag bekannt.

Beim Gastspiel von Inter Mailand in Cagliari war Inter-Stürmer Romelu Lukaku von der Tribüne mit Affenlauten bedacht worden. Der Verband hatte schon im Vorfeld darauf hingewiesen, es gebe zu wenige Beweise für eine Verurteilung. Der Vorsitzende des Verbandsgerichts, Gerardo Mastrandea, hatte bereits Anfang September das Wort "rassistisch" vermieden, sondern sprach von "Rufen, die Gegenstand von Medien- und Fernsehberichten waren".

Ähnlich argumentiert das Gericht für die Partie von Hellas Verona gegen den AC Mailand am vergangenen Wochenende, als AC-Spieler Franck Kessie laut Medienberichten rassistisch beschimpft worden war. Auch hier sah der Verband kein strafwürdiges Vergehen. Man habe keine ausreichenden Beweise vorliegen gehabt, dass Kessie tatsächlich beleidigt worden sei, hieß es.

Es ist nicht das erste Mal, dass Cagliari einer Bestrafung nach Rassismus-Vorwürfen entgeht. Der sardische Klub war auch schon in den Vorsaisons nach Fanbeleidigungen gegen die Spieler Moise Kean und Blaise Matuidi in die Kritik geraten. In beiden Fällen gab es keine Sanktionen gegen den Verein.

Eine Strafe muss Cagliari dennoch zahlen: Der Verband verurteilte den Klub zur Zahlung von 5000 Euro, weil die Fans in der Partie gegen Parma Plastikflaschen Richtung Spielfeld geworfen hatten.