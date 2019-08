DONE DEAL

Uniteds Lukaku geht in die Serie A

Der belgische Fußballnationalstürmer Romelu Lukaku wechselt vom englischen Rekordmeister Manchester United zum italienischen Spitzenklub Inter Mailand. Die Ablöse für den 26 Jahre alten Stürmer liegt angeblich bei bis zu 80 Millionen Euro, er soll einen Fünfjahresvertrag erhalten. Lukaku wäre damit der teuerste Zugang in der Geschichte des 18-maligen italienischen Meisters. Der neue Coach des Angreifers ist Antonio Conte, der im Sommer den Cheftrainerposten bei Inter übernommen hat. Der Italiener war in der Vergangenheit bereits in der Premier League beim FC Chelsea tätig.

Carroll kehrt zu Newcastle zurück

In der englischen Transfergeschichte war einer der spektakulärsten Wechsel der von Andy Carroll im Winter 2011. Am 31. Januar wechselte der damals noch unerfahrene Angreifer am letzten Tag der Transferperiode von Newcastle zum FC Liverpool - für eine Ablösesumme von 41 Millionen Euro. Damit war Carroll zu diesem Zeitpunkt der zweitteuerste britische Spieler der Geschichte hinter Rio Ferdinand (46 Millionen Euro).

Eine besonders erfolgreiche Zeit hatte Carroll beim FC Liverpool dann nicht erlebt: In 58 Pflichtspielen erzielte er elf Treffer. 2013 wechselte der mittlerweile 30-Jährige zu West Ham, und nun kehrt Carroll zu seinem Jugendklub Newcastle United zurück. Das bestätigte der Premier-League-Klub am letzten Tag des Transfersommers in England.

Doll wird neuer Trainer in Nikosia

Thomas Doll tritt knapp anderthalb Monate nach seinem Aus beim Bundesliga-Absteiger Hannover 96 einen neuen Trainerjob an. Der 53-Jährige übernimmt den zyprischen Serienmeister Apoel Nikosia. Wie der Verein mitteilte, erhält Doll einen Vertrag bis 2021 und wird die Mannschaft schon in der kommenden Woche beim Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde der Champions League gegen den aserbaidschanischen Meister Qarabag Akdam betreuen. Für Doll ist es nach Genclerbirligi (Türkei), Al-Hilal (Saudi-Arabien) und Ferencváros Budapest (Ungarn) die vierte Station im Ausland.