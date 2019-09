Nachruf auf Rudi Gutendorf Er war überall

Auf Mauritius war er, in Botswana, Grenada nicht zu vergessen, auf den Fidschi-Inseln und in Nepal, auf Tonga und beim Hamburger SV. Rudi Gutendorf hat die Welt gesehen - in den Zeiten, als die Deutschen in den Sechzigerjahren begannen, sich im Urlaub nach Mallorca zu trauen, saß er schon bei den Bermudas auf der Trainerbank. Gutendorf hat den Fußball in die Welt getragen, der Fußball hat Gutendorf in die Welt getragen. Beide haben davon profitiert.

Noch mit Mitte 70 ließ er sich vom Fußballverband von Samoa verpflichten, um die dortige U23 zu trainieren. Das war im Jahr 2003, das Engagement dauerte nicht lange. Nichts Ungewöhnliches für Gutendorf, den es selten länger an einem Ort hielt. 1976 betreute er zunächst Fortuna Köln, dann das Team von Trinidad und Tobago, weiter ging es nach Grenada, dann auf nach Antigua, anschließend nach Botswana, um am Ende des Jahres bei Tennis Borussia in Berlin zu landen. Rudi Rastlos hat man ihn genannt.

Dass dieser Rudi Gutendorf mal der Weltenbummler des Fußballs werden würde, das war ihm nicht an der Wiege in Koblenz-Neuendorf gesungen worden. Eine Kindheit in einfachen Verhältnissen, Kriegszeit, Gefangenschaft, aber schon damals hat sich fast alles ums Fußballspielen gedreht. In Koblenz hatte ihn der Nationalspieler Jupp Gauchel unter seine Fittiche genommen. Hätte ihn nicht eine Lungenkrankheit früh gestoppt, Gutendorf hätte eine ordentliche Fußballerkarriere vor sich gehabt.

Schon ohne Trainerschein legte er los

Wenn es auf dem Spielfeld nicht klappen sollte mit der Popularität, dann eben neben dem Platz. Früh ergriff er die Trainerlaufbahn, machte seine Ausbildung unter den gestrengen Blicken von Sepp Herberger. Er hatte den Trainerschein noch längst nicht, da war er schon im ersten Job. Bei einem Sanatoriumsaufenthalt in Davos war es ihm zu langweilig, also übernahm er mal eben das Training der Blue Stars Zürich, danach zog er weiter zum FC Luzern. Der Weltenbummler Rudi Gutendorf tat seine ersten vorsichtigen Schritte.

Am Ende seines Lebens schaute er auf 55 Trainer-Engagements zurück. Dass er damit im Guinnessbuch der Rekord gelandet ist, hat er gern erwähnt. Ohnehin hat er mit Vorliebe erzählt, von den exotischen Orten, von der Arbeit in der Ferne, seine Geschichten waren manchmal auch ein bisschen ausgeschmückt, aber auch das gehört zum Abenteurerleben des Rudi Gutendorf dazu. Dass er mit Chiles Präsident Salvador Allende Whisky getrunken habe, dass er mit dem 54er-Weltmeister Helmut Rahn ein Rennpferd auf der Trabrennbahn besessen habe, um den Boss aus den Kneipen fernzuhalten. Die Schalker Profis ließ er morgens um halb sechs an den Zechen vorbeilaufen, damit sie nicht vergessen sollten, woher dieser Verein stammte.

Gutendorf war auch ein Karl May des Fußballs, nur dass er die Länder alle tatsächlich bereist hat.

Mit Chile stand er kurz vor der WM-Teilnahme 1974, nach Pinochets Militärputsch musste er 1973 jedoch das Land verlassen. Chile spielte dann bei der Weltmeisterschaft, Gutendorf hatte da längst in Bolivien sein nächstes Engagement gefunden.

In 30 Ländern hat Gutendorf gearbeitet, aber seinen größten Erfolg hat er dann doch in der Heimat gefeiert. In der allerersten Bundesligasaison saß Gutendorf beim MSV Duisburg auf der Bank, den Vertrag hatte er mit dem Vereinspräsidenten in einer Kölner Kneipe ausverhandelt und gleich auf der Speisekarte niedergeschrieben und unterzeichnet. Auch so eine typische Gutendorf-Geschichte.

Mit Boss Rahn und Eia Krämer

Vorne beim MSV stürmte Boss Rahn im Herbst seiner Karriere, Regie im Mittelfeld führte der Nationalspieler Werner "Eia" Krämer, als Torwart stand Manfred Manglitz zur Verfügung. Mit Gutendorfs System stürmender Außenverteidiger und einer Defensive, bei der auch die Angreifer in einer Art Riegel mitmachten, waren die meisten gegnerischen Teams überfordert. Der MSV wurde sensationell Vizemeister, er hat nie wieder so gut abgeschnitten, Gutendorf hatte seinen Rufnamen bis in alle Ewigkeit weg: Riegel-Rudi.

In Deutschland hat er sich danach bei vielen Vereinen versucht, lange war er aber nie da. Was nicht nur an ihm lag, sondern auch an der Fülle von anstrengenden, Raum beanspruchenden Persönlichkeiten in den Vereinen: Bei Schalke traf er auf Präsident Günter "Oskar" Siebert - "der war eifersüchtig, weil ich öfter in der Zeitung stand als er", hat Gutendorf an seinem 90. Geburtstag in der "WAZ" erzählt - bei Fortuna Köln hatte er es mit dem allmächtigen Jean Löring zu tun, bei den Offenbacher Kickers mit dem Big Boss Horst-Gregorio Canellas, beim HSV mit Peter Krohn. Die jeweiligen Vereine waren zu klein für Gutendorf und sie.

Außerdem hatte Gutendorf diese Unrast. Langfristig etwas aufzubauen, das war nie sein Ding, die Welt sehen, etwas über Fußball vermitteln, weiter gehts zum nächsten Ort. Er hat das nie ablegen können, noch mit 90 Jahren bot er sich dem VfB Stuttgart als Berater an. Mit 93 Jahren ist Gutendorf gestorben, man kann wohl sicher sein, dass er dort oben erst einmal eine Mannschaft zusammenstellt.