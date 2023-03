Mit dem neuen, alten Stück Stoff »würde man alles ein bisschen beruhigen«, so Völler: »Ich verstehe zwar, dass man ab und zu ein Zeichen setzen muss. Aber jetzt geht es wieder um Fußball.«

Die DFB-Elf der Männer startet am 25. März in Mainz gegen Peru ins Länderspieljahr, drei Tage später kommt es zum Duell mit Belgien in Köln. Kapitän Neuer wird wegen eines Beinbruchs fehlen. Bei der WM in Katar war dem Torhüter das Tragen der »One Love«-Binde von Weltverband Fifa untersagt worden.