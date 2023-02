DFB-Nationalmannschaftsdirektor Rudi Völler »Argentinier nicht besser als wir«

DFB-Nachwuchsakademie vs. Typ »unangepasster Straßenfußballer«

Deutschland war in Katar wie schon bei der WM in Russland 2018 in der Gruppenphase ausgeschieden. Auch bei der EM 2021 hatte man sich erst kurz vor Schluss durch ein Remis gegen Ungarn für das Achtelfinale qualifiziert, in dem man gegen England ausschied. Nach der WM in Katar hatte Völler das Amt von Oliver Bierhoff übernommen.

Perspektivisch hofft der frühere Angreifer auch durch den Campus der DFB-Nachwuchsakademie auf die Beseitigung von Fehlern der Vergangenheit. »Jahrzehntelang haben wir neben guten Stürmern auch wunderbare Verteidiger ausgebildet, die Zweikämpfe gewonnen und das Kopfballspiel beherrscht haben. Heute geht es aber sogar in der vierten Liga vor allem darum, wie ein Innenverteidiger das Spiel eröffnet. Das ist natürlich wichtig, aber du musst eben auch Zweikämpfe gewinnen. Die Basics müssen stimmen«, sagte Völler und wünschte sich mehr Spieler vom Typ »unangepasster Straßenfußballer, der keine Angst vor Fehlern hat«.