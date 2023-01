Zu den Spekulationen um die Nachfolge des Ex-Geschäftsführers Bierhoff äußerte sich der 61-Jährige am Rande der Podiumsdiskussion im Deutschen Sport und Olympia Museum in Köln allerdings zurückhaltend: »Es sind ja schon viele Namen kolportiert worden, aber wir werden in Ruhe schauen und uns nicht am Namedropping beteiligen«, so Neuendorf.