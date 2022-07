Der FC Bayern München hat einen Runden Tisch zum Streitthema Katar veranstaltet. Vorstandschef Oliver Kahn und Präsident Herbert Hainer waren am Montag in der Allianz Arena für den deutschen Fußball-Rekordmeister bei dem Austausch dabei. An der Diskussion nahmen zehn Personen, unter anderen noch Hassan al-Thawadi, Cheforganisator der WM 2022, Ex-Außenminister Sigmar Gabriel, aber auch das Katar-kritische Bayern-Mitglied Michael Ott und Stephen Cockburn, Leiter wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit bei Amnesty International, teil.