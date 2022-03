Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Sportgerichtshof bestätigt Russlands Ausschluss von den WM-Playoffs

Russlands Chancen auf eine Teilnahme an der Fußball-WM in Katar liegen nahe null: Das Team darf nicht in den Playoffs gegen Polen antreten. Da bestätigte der Internationale Sportgerichtshof Cas.