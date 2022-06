Giggs, der seit 2018 Nationaltrainer war, wurde während seiner Abwesenheit von Robert Page vertreten. Unter dessen Führung hatte sich Wales durch ein 1:0 im Playoff-Finale gegen die Ukraine erstmals seit 1958 wieder für eine Fußball-WM qualifiziert. »Die volle Aufmerksamkeit des Verbandes und der Männer-Nationalmannschaft liegt auf Weltmeisterschaft in Katar später in diesem Jahr«, schrieb der Verband. Bei dem Turnier vom 21. November bis 18. Dezember spielt Wales in der Gruppe B gegen England, die USA und den Iran.