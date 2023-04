Ärger beim Rekordmeister Die Probleme des FC Bayern – mehr als nur ein Schlag ins Gesicht

Der Kabinen-Eklat beim FC Bayern zeigt, wie angespannt die Nerven beim Rekordmeister sind. Immer wieder dringen Interna an die Öffentlichkeit, der Mannschaft fehlt es an Struktur. Was kann Trainer Tuchel jetzt noch tun?