»Der FC Bayern hat Sadio Mané als Mensch und Spieler geschätzt. Leider haben sich unsere gemeinsamen Ziele, die wir uns mit seiner Verpflichtung gesteckt hatten, nicht erfüllt«, teilte der Rekordmeister mit. »Das kommt im Fußball vor. Wir wünschen Sadio alles Gute und viel Erfolg bei seinem neuen Verein!«

Mané war Anfang August zum saudischen Klub Al Nassr gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2027 unterschrieb. Erst vor einem Jahr war er für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München gekommen. Afrikas Fußballer des Jahres 2022 war bei seiner Ankunft in München als großer Toptransfer gefeiert worden und galt als wichtigste Komponente in der Nachfolge von Robert Lewandowski. Er konnte die hohen Erwartungen aber nur anfangs erfüllen. Nach einer Verletzung kam er nicht wieder in Topform. Im Bayern-Trikot kam er in Summe in 38 Pflichtspielen zum Einsatz.