Freude am Shooting hatte Mané, der in seiner Karriere auch schon mal ganz in der Nähe in Salzburg unter Vertrag stand, wohl trotzdem. »Mir macht es Spaß, Lederhosen zu tragen, weil ich generell sehr an verschiedenen Kulturen und ihren Traditionen interessiert bin«, zitieren ihn die Bayern in einer Mitteilung .

Die Bayern hatten Mané, der aus dem Senegal stammt, vor der Saison für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool verpflichtet. Mazraoui, der marokkanische Eltern hat und in den Niederlanden geboren wurde, kam ablösefrei von Ajax Amsterdam.