Wie in der Ukraine die Saison beginnt Fußball neben Luftschutzkellern

Unter diesen Umständen sind Fans in den Stadien natürlich nicht zugelassen. Vor heimischen Kulissen würden die meisten Klubs ohnehin nicht mehr spielen können. Russische Bomben haben viele Spielstätten in der Ukraine zerstört. Die Donbas-Arena in Donezk, Schauplatz der EM 2012, wurde beschädigt. Der FC Mariupol, in der Vorsaison noch der ersten Liga angehörig, existiert nicht mehr und wird bei der Fortsetzung des Fußballs nicht vertreten sein. Gespielt wird nun vor allem in Kiew und im Westen der Ukraine, man hofft, dass die Mannschaften dort am sichersten sind.