Women's Premier League Reiten trifft traumhaft, Topstürmerin Kerr bleibt bei Debüt torlos

Keine Spielerin hat mehr Tore in der australischen Liga erzielt, keine mehr Treffer in der US-Liga NWSL - jetzt spielt Starstürmerin Sam Kerr in der englischen Women's Super League. Bei ihrem Debüt für den FC Chelsea gewannen die Londonerinnen 3:1 (1:1) gegen den FC Reading. Die Gäste waren in der 15. Minute durch Fara Williams in Führung gegangen, Bethany England (40. Minute), Guro Reiten (64.) und Erin Cuthbert (75.) trafen für Chelsea.

Catherine Ivill/Getty Images Platzverweis für Moloney nach einem spektakulären Foul an Kerr

Beim Debüt im Cherry Red Records Stadium zeigte sich die 26 Jahre alte Kerr zunächst ungewohnt nervös: Gleich zu Beginn trat sie unbedrängt über den Ball. Kurz nach dem 0:1 für die Gäste brachte Kerr ihr Team jedoch zurück ins Spiel: Gästetorhüterin Grace Moloney konnte die Stürmerin außerhalb des Strafraums nur mit einem harten Foul stoppen - die Rote Karte war die Folge (18.).

Zu Ende der ersten Hälfte traf Bethany England nach toller Vorarbeit von Kerr zum Ausgleich und auch beim 2:1 war sie beteiligt: Allein lief die 83-fache Nationalspielerin auf die nach der Roten Karte eingewechselte Ersatztorhüterin - den Schuss der Chelsea-Stürmerin konnte Rachael Laws noch parieren, der Abpraller landete jedoch bei der norwegischen Nationalspielerin Reiten, die den Ball wunderbar von außerhalb des Strafraums volley im Tor versenkte.

Die eingewechselte Cuthbert legte in der 75. Minute das 3:1 nach, zwei Minuten später war auch das Debüt von Kerr beendet. Für sie kam Hannah Blundell in die Partie (77.)

Chelsea ist damit auch nach zehn Spieltagen noch ungeschlagen und liegt in Schlagdistanz hinter Tabellenführer Arsenal.

Chelsea - Reading 3:1 (1:1)

0:1 Williams (15.)

1:1 England (40.)

2:1 Reiten (64.)

3:1 Cuthbert (75.)

Chelsea: Berger - Andersson, Ericsson, Bright, Mjelde (89. Napier) - Spence, Ingle (62. Cuthbert) - Reiten, Ji, Kerr (77. Blundell) - England

Reading: Moloney - Pacheco, Potter, Howard, Rowe - James (81. Farrow), Allen, Moore, Eikeland - Chaplen (20. Laws), Williams (69. Harding)

Gelbe Karten: - / Allen

Rote Karte: Moloney (18.)