Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre Gefängnis für Mina gefordert, die Anwälte des Opfers neuneinhalb Jahre.

Zweiter Angeklagter freigesprochen

David Goldar, der für den Zweitligisten Ibiza spielt, wurde für nicht schuldig befunden, er war als Mittäter angeklagt worden. Der Anwalt der Frau hatte für ihn viereinhalb Jahre Gefängnis gefordert.

Die Frau beschuldigte Mina, sie 2017 in einem Wohnmobil in der Nähe einer Diskothek vergewaltigt zu haben. Ihr Anwalt sagte, Goldar habe nichts getan, um Mina von der Vergewaltigung abzuhalten. Mina und Goldar sagten, die Frau habe in die sexuellen Handlungen eingewilligt.