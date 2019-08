Für Sara Doorsoun und das DFB-Team steht am Samstag das erste Länderspiel seit dem Viertelfinal-Aus bei der WM 2019 an. In der EM-Qualifikation (12.30 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ARD) heißt der Gegner Montenegro - mit einem Pflichtsieg will Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die bei der Weltmeisterschaft begonnene Entwicklung fortführen.

Doorsoun, eine der wenigen Spielerinnen mit Migrationshintergrund im Nationalteam (Mutter Türkin, Vater Iraner), gehört wieder zum Kader, obwohl sie in ihrem Verein VfL Wolfsburg stockend in die Saison gestartet ist. Am ersten Spieltag wurde sie gar nicht eingesetzt, am vergangenen Wochenende immerhin eingewechselt. VfL-Trainer Stephan Lerch sieht bei Doorsoun Stärken in der Schnelligkeit und im Abwehrverhalten, aber auch Schwächen in der Spieleröffnung. Im Interview spricht Doorsoun über den Start in Wolfsburg - und zieht eine selbstkritische WM-Bilanz.

SPIEGEL ONLINE: Frau Doorsoun, hat Sie die Weltmeisterschaft den Stammplatz beim VfL gekostet?

Sara Doorsoun: Ich bin im vergangenen Jahr nach Wolfsburg gewechselt und wollte erstmal die Philosophie des Trainerteams kennenlernen. Da war es völlig ok, wenn ich ab und zu mal nicht gespielt habe. Jetzt haben sich meine Ansprüche aber geändert.

SPIEGEL ONLINE: Wie sehen diese Ambitionen aus?

Doorsoun: Ich komme aus einer Weltmeisterschaft, bei der ich jedes Spiel gespielt habe. Ich weiß, dass man die Nationalmannschaft nicht mit Wolfsburg vergleichen darf, aber grundsätzlich habe ich den Anspruch, auch beim VfL Wolfsburg jedes Spiel zu machen.

SPIEGEL ONLINE: Wie lief die Vorbereitung in Wolfsburg nach der zweiwöchigen Pause im Anschluss an die WM?

Doorsoun: Zunächst dachte ich: Oh Gott, ich muss mich wieder auf den Trainingsplatz stellen? Die erste Woche war für den Kopf sehr hart. Ich gönne mir deshalb viele Ruhephasen. Trotzdem kann es sein, dass ich irgendwann ein Tief haben werde.

SPIEGEL ONLINE: Was ist mit dem VfL in dieser Saison möglich?

Doorsoun: Wir haben uns in der Breite des Kaders nochmal verstärkt. Der Konkurrenzkampf ist wahnsinnig groß. Mit dieser Mannschaft sind alle drei Titel möglich.

SPIEGEL ONLINE: Was halten Sie vom Engagement vieler europäischer Topklubs aus dem Männerbereich?

Doorsoun: Es ist natürlich attraktiv, wenn Manchester United oder Real Madrid Frauenmannschaften haben. Und es ist toll, dass Lyon und Paris Saint-Germain so erfolgreich sind, aber der Rest der französischen Liga klingt nicht so reizvoll. Wenn ich am Ende des Jahres in der Liga drei, vier Topspiele habe und - ich will keinem Team zu nahe treten - der Rest läuft wie Trainingsspiele, würde mich das nicht reizen.

SPIEGEL ONLINE: Das ist doch in der Bundesliga mit Wolfsburg und Bayern nicht anders.

Doorsoun: Wir haben in der vergangenen Saison gegen Essen nur Unentschieden gespielt. Potsdam ist immer unangenehm. Freiburg hat vor zwei Jahren über 40 Punkte (bei zwölf Teams in der Bundesliga, d. Red.) geholt. Klar, es gibt immer zwei, drei Mannschaften, die nicht gut genug sind, aber die Bundesliga ist kein Selbstläufer.

SPIEGEL ONLINE: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat angekündigt, gemeinsam mit den Spielerinnen das WM-Fazit ziehen zu wollen, und sie wünscht sich explizit Kritikpunkte von den WM-Fahrerinnen. Haben Sie sich schon etwas überlegt?

Doorsoun: Es ist nicht meine Aufgabe, Entscheidungen des Trainerteams zu kommentieren. Das muss der Mannschaftsrat machen. Wir sollten deshalb intern ehrlich und kritisch darüber beraten, und die Spielerinnen des Mannschaftsrats sollten das dann weitergeben.

SPIEGEL ONLINE: Wie sieht Ihre persönliche Bilanz aus?

Doorsoun: Ich bin relativ schwer ins Turnier gekommen. Ich fand meine Leistung gegen China (1:0-Sieg im ersten Gruppenspiel) insgesamt ok, aber es blieben natürlich meine Fehler hängen.

SPIEGEL ONLINE: Wieso verlief Ihr Start so schleppend?

Doorsoun: Ich war sehr nervös. Es war mein erstes großes Turnier, bei dem ich in der Startelf stand. Im Verein habe ich vor der WM nicht so viel gespielt. Das ist keine Ausrede, aber in den späten Spielen gegen Nigeria und Schweden war meine Leistung so, wie sie schon zu Beginn des Turniers hätte sein müssen.

SPIEGEL ONLINE: In der Innenverteidigung hat die Bundestrainerin nicht gewechselt. Wie bewerten Sie Ihr Zusammenspiel mit Marina Hegering?

Doorsoun: Wir verstehen uns sehr gut. Sportlich ergänzen wir uns eigentlich auch gut. Marina ist kopfballstark, und ich kann mit meiner Schnelligkeit dahinter absichern. Das hat dann gegen Schweden nicht funktioniert, als Marina vor dem 1:1 das Kopfballduell verloren hat und ich zu weit aufgerückt war. Dieses Tor darf so niemals fallen.

SPIEGEL ONLINE: Warum hat dieses erste Gegentor des Turniers das Team so verunsichert?

Doorsoun: Als das Spiel losging, war ich mir absolut sicher, dass wir nicht verlieren würden. Die ersten 20 Minuten gegen Schweden waren unsere beste Leistung des Turniers. Nach dem Ausgleich hatten wir dann viel Ballbesitz, haben uns aber keine Torchancen mehr erarbeitet. Warum uns das Tor so rausgebracht hat, kann ich nicht beantworten.

SPIEGEL ONLINE: Wie haben Sie die mediale Berichterstattung während der WM wahrgenommen?

Doorsoun: Die war gut - es gab ja sehr viel Interesse an uns. Wir haben ein sehr junges Team. Ich war mit Lena Oberdorf, der jüngsten Spielerin im Kader, auf einem Zimmer und habe versucht, ihr zu helfen: Was kann man in Interviews sagen, was sollte man besser nicht sagen.

SPIEGEL ONLINE: Ist die Berichterstattung im Frauenfußball insgesamt zu unkritisch?

Doorsoun: Das finde ich nicht. Gerade in Deutschland ist man schon sehr kritisch mit uns. Da gewinnen wir 3:0 gegen Nigeria, und es gibt immer noch etwas zu meckern. Kritik gehört dazu, aber wir müssen immer etwas ganz Besonderes schaffen. Die Niederländerinnen sind ein gutes Gegenbeispiel: Die gewinnen nur 1:0 oder 2:1, spielen dabei keinen guten Fußball, und trotzdem wird total positiv berichtet. Und bei uns habe ich das Gefühl, dass man erst zufrieden ist, wenn wir 7:0 gewinnen.

SPIEGEL ONLINE: Im November bestreitet Deutschland ein Testspiel im Wembleystadion gegen England. Mehr als 50.000 Karten wurden bereits verkauft. In der EM-Qualifikation gegen Montenegro in Kassel (Samstag 12.30 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ARD) droht dagegen wieder eine spärliche Kulisse. Sorgt das frühe WM-Aus für einen Abwärtstrend im Frauenfußball?

Doorsoun: Ich war vor zwei Jahren bei der Europameisterschaft dabei. Da hatte ich nach dem Aus im Viertelfinale ein schlechtes Gefühl. In diesem Jahr war die Aufmerksamkeit viel größer. Die Leute wollen gerne an dem Prozess, in dem wir stecken, teilhaben.

