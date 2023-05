Freiburgs Kapitän Christian Günter hat einen Teil der SC-Fans für die Vorfälle während des Pokal-Halbfinals am Dienstag gegen RB Leipzig (1:5) kritisiert – sich aber auch Gästestürmer André Silva zur Brust genommen. »Ich lege mich da einfach nicht hin. Ich habe letzte Woche auf Schalke bei einem Eckball glaube ich auch fünf Feuerzeuge in den Rücken gekriegt«, sagte der Nationalspieler bei Sky: »Wenn es keine Platzwunde oder irgendwas ist, dann nehme ich das Ding und werfe es auf die Seite, dann hat es sich erledigt und dann kochen die Emotionen gar nicht so hoch.«