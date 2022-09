Dabei ist es beeindruckend, wie schnell sich der Sportclub hier eingelebt hat. Seit fast einem Jahr spielt der SC in der neuen Heimspielstätte. Nur fünfmal hat er darin bisher verloren. Die 34.700 Zuschauer fassende Arena ist zu 98 Prozent ausgelastet, und die Stimmung kann sich sehen lassen. Die Fans fremdeln kaum noch, der Umzug ist geglückt.

Wie übersteht der Klub die englischen Wochen?

Bei allem Überschwang, den man in Freiburg aktuell spürt: Gegen die Schwergewichte der Liga musste Freiburg noch nicht oft antreten. Gegen Borussia Dortmund verlor der SC zum Beispiel 1:3. Und die zentrale Frage wird ohnehin lauten: Wie kommt Freiburg durch die vielen englischen Wochen? Am Mittwoch reist der Klub nach Griechenland, wo das zweite Spiel in der Europa League gegen Olympiakos Piräus ansteht.

Nach dem Abpiff gegen Gladbach versammelte Streich sein Team auf dem Rasen, um es auf die kommenden Wochen einzustimmen. Es war ein schönes Bild, wie sie da so im Kreis standen. Die Geschichte vom kleinen aber eingeschworenen SC Freiburg am Rande des Schwarzwalds.

Es ist eine Geschichte, die Geschichte ist.