Für Angestellte und Anhänger des SC Freiburg hielt der Mittwoch ein Wechselbad der Gefühle parat. Einige Stunden lang mussten sie davon ausgehen, dass ein hohes Gericht, der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim, ihrem Verein gerade untersagt hatte, im neuen Stadion auch am Freitag- oder Samstagabend und am frühen Sonntagnachmittag zu spielen. Keine ideale Situation für einen Fußballverein.

Am Abend folgte die Entwarnung via "Badische Zeitung", wonach der VGH gegenüber dem Freiburger Regierungspräsidium eingestanden haben soll, dass er seinen Beschluss auf Grundlage einer mittlerweile veralteten Lärmschutzverordnung getroffen habe. Die sah bis zum Jahr 2017 in allgemeinen Wohngebieten in Ruhezeiten einen Richtwert von 50 Dezibel vor, die bis zu 18 Mal im Jahr überschritten werden dürfen. Aber eben nicht zu den gesetzlichen Ruhezeiten.

Seit 2017 gelten allerdings 55 Dezibel als Höchstwert. Würde man diese Zahlen zu Grunde legen, könnte der Sportclub wie geplant ab August 2020 im neuen Stadion spielen. Und zwar zu allen Anstoßzeiten, die ihm dann von der DFL zugewiesen werden.

Für einen Beteiligten wird es in jedem Fall peinlich

Damit ändert sich nun auch die Bewertung des Tohuwabohus. Musste sich am Mittwoch noch der SC die Frage gefallen lassen, wie er die Blamage rechtfertigen wolle, bei einem 130-Millionen-Euro-Bauvorhaben ausgerechnet die Lärmschutzverordnung außer Acht gelassen zu haben, ist die Situation nun für die Mannheimer Juristen peinlich. Die hatten in einem Eilverfahren entschieden, das sechs Anwohner der an den Neubau grenzenden Stadtteile gegen das Freiburger Regierungspräsidium angestrengt hatten.

Dabei - so scheint es nun - entschied Mannheim allerdings etwas zu eilig. Zumindest meint das Freiburgs Baubürgermeister Martin Haag: "Das Gericht hat nicht die aktuell gültigen Werte der Sportanlagenlärmschutzverordnung zugrunde gelegt, sondern die bis 2017 gültigen Werte." So sieht es auch das Regierungspräsidium, das nun eine "Anhörungsrüge" angekündigt hat.

Die Frage, ob es schlicht und einfach einem Irrtum aufgesessen ist, wollte ein Mannheimer Gerichtssprecher am Donnerstag gegenüber dem SPIEGEL nicht beantworten. Dass "in Teilen" eine veraltete Rechtsgrundlage herangezogen worden sein könnte, schließe man aber "ausdrücklich nicht aus". Eine Sprachregelung, die darauf hindeutet, dass der VGH spätestens in einigen Wochen im Rahmen der Anhörungsrüge auch offiziell seinen Fehler eingestehen wird.

SC spielt derzeit mit einer Ausnahmegenehmigung

Derweil wirken Stadt, Regierungspräsidium und Sportclub gleichermaßen fassungslos über den Schnellschuss. Sollte der Mannheimer Beschluss Bestand haben, hofft man auf das Hauptsacheverfahren, das den VGH-Beschluss bestätigen oder korrigieren könnte. Ansonsten müsste man die Abend- und Sonntagsspiele ab dem kommenden Sommer wohl oder übel an der derzeitigen Spielstätte austragen, dem Schwarzwaldstadion.

Allerdings spielt der SC dort seit Jahren nur mit einer Ausnahmegenehmigung. Ob die im Fall der Fälle noch einmal verlängert würde, ist unsicher.

Für den SC wäre eine zeitweilige Rückkehr ins derzeitige Stadion mit empfindlichen finanziellen Einbußen verbunden. Ins neue Stadion werden 34.700 Zuschauer passen, 10.700 mehr als bisher. Zudem stehen dann 1.800 Business- und 200 Logenplätze zur Verfügung. Alles in allem dürften die Mehreinnahmen pro Spiel bei mehreren hunderttausend Euro liegen. Beim SC will man eine schriftliche Stellungnahme aus Mannheim abwarten, ehe man sich öffentlich äußert.

Ronny Hartmann Getty Images Der frühere SC-Präsident Fritz Keller ist jetzt DFB-Boss

Wenn sich Stadt, Regierungspräsidium und Verein einen solchen Kardinalsfehler wie von Mannheim attestiert, tatsächlich geleistet hätten, wäre das im Übrigen verwunderlich gewesen. Schließlich wurde der Stadion-Neubau im Freiburger Westen minutiös vorbereitet - auch, weil er von vornherein von einer Anwohner-Initiative bekämpft wurde, der man keine juristischen Angriffspunkte bieten wollte. Gerade bei den besonders neuralgischen Lärmemissionen ließ man sich mehrfach durch Gutachten absichern.

Die Anwohner-Initiative und der Sportclub befehden sich dennoch seit Jahren. Für wüste Polemik hatte dabei allerdings der damalige Oberbürgermeister Dieter Salomon gesorgt, der der Initiative Fehlinformationen vorwarf und sie als "Pegida ohne Islamophobie" bezeichnete. Ein bisschen weniger plakativ drückte sich der damalige SC- und heutige DFB-Präsident Fritz Keller aus, der ihr indirekt "Foulspiele" und "Fake News" attestierte.

Tatsächlich scheint die Initiative, die den Gang nach Mannheim angestrengt (und auch dort schon mit dem Wunsch nach einem Baustopp gescheitert war), Schwierigkeiten zu haben, das Bürgervotum aus dem Jahre 2015 zu akzeptieren. Damals stimmten 60 Prozent der Freiburger für den Stadion-Neubau. Der dürfte in einigen Monaten abgeschlossen sein. Mittlerweile deutet alles darauf hin, dass ab Sommer auch wie geplant dort gespielt werden kann.