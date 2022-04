Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat nach dem Wechselfehler des FC Bayern München Protest gegen die Wertung des 4:1 (0:0)-Auswärtserfolgs des Bundesliga-Spitzenreiters eingelegt. Das teilten die Freiburger am Montagabend mit. Wie geht es nun weiter? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Was ist passiert? Der FC Bayern hatte am vergangenen Samstag in Freiburg für wenige Sekunden zwölf Spieler auf dem Feld, ehe Schiedsrichter Christian Dingert das Bundesligaspiel beim Stand von 3:1 für die Münchner in der 86. Minute unterbrach. Zuvor war bei der geplanten Auswechslung von Kingsley Coman von Bayerns Teammanagerin Kathleen Krüger die falsche Rückennummer angezeigt worden. Der Franzose fühlte sich wohl nicht angesprochen und ging bei einem Doppelwechsel zunächst nicht vom Feld (Lesen Sie hier mehr zu der Spielszene ). In dieser Phase kam es jedoch zu keinen spielentscheidenden Szenen. Dingert hielt die Ereignisse im Spielbericht fest, die Bayern gewannen die Partie 4:1.

Wo liegt der Fall jetzt? Zuständig ist das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes als erste sportrechtliche Instanz des Verbands. Es ist laut DFB-Homepage »zuständig für alle Verstöße von Vereinen, Spielern, Trainern, Funktionären sowie Schiedsrichtern gegen Rechtsvorschriften des DFB und der DFL im Zusammenhang mit Bundesspielen« sowie »für Einsprüche gegen die Spielwertung von Bundesspielen oder für finanzielle Streitigkeiten aus Anlass der Durchführung von Bundesspielen«.

Wie begründet der SC Freiburg seinen Protest? Man befinde sich in einem unverschuldeten Dilemma, teilte der Klub am Montag mit. Man habe weder Anteil noch Einfluss auf die Geschehnisse rund um den Wechselvorgang, sei aber formal in der aktiven Rolle, die Vorgänge rechtlich überprüfen zu lassen, heißt es weiter in der Mitteilung. Denn das Reglement ist in dieser Frage nicht ganz eindeutig: Wenn ein Spieler unerlaubt eingesetzt wird, kann ein Sieg aberkannt werden. Dazu aber muss der betroffene Klub Protest einlegen. Ein unerlaubter Spielerwechsel, der zur Überzahl führt, wird indes normalerweise nur mit einer Gelben Karte gewertet.

»An dieser aktiven Rolle, die uns wider Willen verfahrenstechnisch zugefallen ist, haben wir grundsätzlich keinerlei Interesse und fühlen uns in dieser ausgesprochen unwohl«, heißt es aus Freiburg weiter. Dennoch habe sich der Vorstand entschlossen, Einspruch gegen die Wertung des Spiels einzulegen. Ein Motiv sei es, für die Zukunft »Rechtssicherheit in vergleichbaren Fällen« zu schaffen. Freiburg hatte nach Ablauf des Spieltags zwei Tage Zeit für die Entscheidung. Unmittelbar nach dem Spiel hatte sich Sportchef Jochen Saier zunächst bedeckt gehalten. Was sagen die Bayern? Der FC Bayern reagierte gelassen, man rechne nicht mit einem Punktabzug. »Wir sind nicht überrascht, dass der SC Freiburg Einspruch eingelegt hat. Die Angelegenheit liegt nun in den Händen der Sportgerichtsbarkeit, der wir voll vertrauen«, hatte Vorstandschef Oliver Kahn am Montagabend auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mitgeteilt. »Wir sind überzeugt, dass das DFB-Sportgericht nach den anwendbaren Regelungen nur zu einer Entscheidung kommen kann: Die Wertung unseres 4:1-Sieges bleibt erhalten«, sagte Michael Gerlinger, Vizepräsident Sports Business und Competitions, ebenfalls auf dpa-Anfrage.

Wie geht es weiter? Das DFB-Sportgericht wird nun zunächst Stellungnahmen von den Verfahrensbeteiligten einholen. Nach Vorliegen und Auswertung der Stellungnahmen wird das Gremium über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheiden. Über den Zeitraum machte der Verband keine Angaben. Das Verfahren kann sowohl schriftlich als auch mündlich verhandelt werden.

Bild vergrößern Wie viele Spieler waren es denn nun? Freiburgs Philipp Lienhart, Nico Schlotterbeck, Schiedsrichter Christian Dingert und Münchens Jamal Musiala (v.l.) haben Redebedarf Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

Wer entscheidet über den Einspruch? Vorsitzender des DFB-Sportgerichts ist Stephan Oberholz. Der Leipziger wurde auf dem DFB-Bundestag im vorigen Monat zum Nachfolger von Hans E. Lorenz benannt. Oberholz hatte auch den Vorsitz beim Verfahren wegen des Spielabbruchs der Partie VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach, nachdem Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann durch einen Becherwurf verletzt wurde. Neben Oberholz gehören weitere 35 Mitglieder dem Sportgericht an.

Wie sind die Erfolgsaussichten des SC Freiburg? Ungewiss. Derzeit ist unklar, ob die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB anzuwenden ist (diese regelt die Frage der Spiel- und Einsatzberechtigung) oder die Fußballregeln des Verbands (diese regeln das Verfahren des Auswechselns). In der Verfahrensordnung heißt es im Paragrafen 17.4.: »War in einem Spiel ein Spieler nicht spiel- oder einsatzberechtigt, so ist das Spiel für die Mannschaft, die diesen Spieler schuldhaft eingesetzt hatte, mit 0:2 verloren und für den Gegner mit 2:0 gewonnen zu werten.« War der für Coman eingewechselte Marcel Sabitzer in diesem Fall spiel- oder einsatzberechtigt? Das wird das Sportgericht entscheiden müssen. Dazu bliebe die Frage, ob das Sportgericht die Schuld eher dem Schiedsrichterteam um Dingert oder den Münchnern anlastet. Einen Präzedenzfall gibt es nicht: Es ist der erste Fall mit zwölf Spielern auf dem Platz im deutschen Profifußball, der vor dem Sportgericht verhandelt wird. Daher ist von einer Ablehnung des Einspruchs über ein Wiederholungsspiel bis zu einer Wertung für die Freiburger jeder Richterspruch denkbar.

Wieso hat die Teammanagerin die Wechseltafel gehalten? Das ist eine Folge der Coronakrise. Eine Rückkehr zum vor der Pandemie jahrelang bewährten Ablauf, bei dem der vierte Offizielle die Auswechseltafeln bediente, ist nach Aussage von DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich in der kommenden Saison denkbar. »Wenn sich das Ganze mit der Pandemie gelegt hat, sollte man darüber nachdenken, dass man das in einer Hand lässt und wieder so macht wie früher«, sagte Fröhlich. Was steht für die Klubs auf dem Spiel? Bei einem Punktabzug hätte Spitzenreiter FC Bayern in der Tabelle zwar »nur« noch sechs Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger Borussia Dortmund, auf die Entscheidung im Meisterschaftskampf dürfte ein juristischer Sieg der Freiburger aber keinen Einfluss haben. Für den Sportclub geht es um viel mehr. Die Bewertung des Wechselfehlers könnte über Freiburgs Chance auf Millionenerlöse in der Champions League entscheiden. Die Freiburger würden bei einer Zuerkennung der Punkte zu RB Leipzig auf Champions-League-Platz vier aufschließen. Der Einzug in die Königsklasse wäre der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Die TSG 1899 Hoffenheim, aktuell einen Punkt hinter Freiburg, müsste dann vier Zähler aufholen. ... und was für Schiedsrichter Dingert? Wahrscheinlich wird der Vorfall keine Konsequenzen für den 41 Jahre alten Unparteiischen Christian Dingert haben. »Ich fände es fatal als Botschaft«, sagte DFB-Schiedsrichterchef Fröhlich am Montag zu einer möglichen Pause für Dingert. Immerhin räumte Fröhlich eine Teilschuld des Fifa-Referees ein: »Im Prozessablauf gab es schon Fehler, die auf der Schiedsrichterseite gelegen haben.« Hätten Dingert, seine Assistenten oder der vierte Offizielle vor der Spielfortsetzung noch einmal durchgezählt – so wie es Freiburgs Verteidiger Nico Schlotterbeck kurz darauf tat –, wäre der Fehler leicht zu vermeiden gewesen. Deshalb will der Verband die Unparteiischen noch einmal nachdrücklich zu erhöhter Wachsamkeit auffordern. »Es hat etwas mit Konzentration und mit Übersicht zu tun. Darüber müssen wir mit den Schiedsrichtern intern noch mal sprechen«, sagte Fröhlich. Welche weiteren Instanzen gibt es? Binnen einer Woche nach Verkündung des Urteils gibt es die Möglichkeit der Berufung. Diese würde dann vor dem Bundesgericht verhandelt. Dessen Urteil ist verbandsintern abschließend.