Der SC Freiburg hat mit Verwunderung auf den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes reagiert, das neue Stadion nicht am Abend nutzen zu dürfen. Der VGH Baden-Württemberg hatte dem Fußball-Bundesligisten zuvor untersagt, in der sich derzeit im Bau befindlichen Arena Spiele nach 20 Uhr sowie sonntags zwischen 13 und 15 Uhr auszurichten. "Nach dem bisherigen Verlauf ist das Urteil für uns mehr als überraschend", sagte SC-Vorstandsmitglied Oliver Leki laut einer Klub-Mitteilung vom Mittwochabend. "Für den Fortgang des Verfahrens wird die Begründung eingehend zu prüfen sein."

Mehrere Anwohner hatten nach der Baugenehmigung für das neue Stadion des SCF geklagt und waren am Verwaltungsgericht Freiburg damit gescheitert. Der VGH gab den Beschwerden nun teilweise statt. Der Beschluss ist nicht anfechtbar. Im Hauptsacheverfahren kann das Gericht noch zu einer anderen Einschätzung kommen. Der SC Freiburg will von der kommenden Saison an im neuen Stadion spielen.