SPIEGEL: Herr Koch, sind Sie ein Statistik-Nerd?

Koch: Nein, wieso?

SPIEGEL: Es gibt das Statistik-Tool der Expected Goals und Expected Points (zu erwartende Tore und Punkte). Damit wird die Qualität der Torchancen eines Teams bewertet und daraus eine zu erwartende Punktezahl berechnet. Demnach stehen Sie mit dem SC Freiburg gerade viel besser da, als es wahrscheinlich wäre. Freiburg spielt momentan über den eigenen Möglichkeiten.

Koch: Das mag sein. Aber jeder bei uns weiß auch, wie wir die Situation einzuschätzen haben. Dass wir nach 15 Spielen Tabellen-Sechster sind und nur knapp hinter dem FC Bayern stehen, ist außergewöhnlich für uns.

Zur Person FRIEDEMANN VOGEL/ EPA-EFE/ REX Robin Koch, 23, ist zwar der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Spielers Harry Koch, der in den Neunzigerjahren in Kaiserslautern zum Kultspieler wurde. Seine eigene Karriere begann aber weiter unten: Der Verteidiger trainierte nie in einem Nachwuchsleistungszentrum und verbrachte den Großteil seiner Jugend beim Regionalligisten Eintracht Trier. Dann der rasche Aufstieg: Kaiserslautern II, Wechsel zur ersten Mannschaft in die Zweiten Liga, 2017 der Gang zum SC Freiburg in die Bundesliga. Im Sommer zog er mit der U21 ins EM-Finale ein, im Oktober gab er sein A-Länderspieldebüt gegen Argentinien.

SPIEGEL: Wie ist der Freiburger Höhenflug zu erklären?

Koch: Vor allem entscheiden wir die 50:50-Spiele oft für uns. Das ist anders als in manchen Saisons davor.

SPIEGEL: Und dann sind Sie selbst gerade Teil einer außergewöhnlichen Defensive.

Koch: Ja, wir stehen recht stabil. Mit 18 Gegentoren stellen wir aktuell die zweitbeste Defensive der Liga. Aber es ist nicht alles perfekt. Viele Dinge laufen noch nicht auf Topniveau. Gegen Leverkusen und Gladbach haben wir jeweils vier Gegentore bekommen - und nun auch in Berlin verloren. Und vorne müssen wir uns noch mehr Chancen herausspielen.

SPIEGEL: In der Bundesliga heißt es, niemand spiele gern in Freiburg. Seit Jahren darf der Sportclub nur mit Ausnahmegenehmigung im Schwarzwald-Stadion spielen. Das Feld dort ist mehrere Meter zu kurz und breiter als andere. Dazu herrscht ein Gefälle. Teams spielen 45 Minuten bergauf, 45 Minuten bergab.

Koch: Dazu kommen die Fans, die sehr nah am Feld sitzen. Dass es bergauf gehen soll, ist mir selbst noch nicht aufgefallen. Aber die Jungs in der Nationalmannschaft sagen immer, dass sie hier nicht gerne spielen. In Freiburg ist es immer eklig.

SPIEGEL: Im Sommer wird das neue Stadion fertig - für 76 Millionen Euro mit 34.700 Plätzen. Eigentlich ja schade bei einem solchen Standortvorteil.

Koch: Nein, wir Spieler freuen uns drauf. Im Schwarzwald-Stadion ist ja schon alles ein wenig altmodischer. Kraftraum, Umkleiden und Videoraum sind in die Jahre gekommen. Die gehören im Bundesligavergleich sicherlich zu den Älteren.

SPIEGEL: Trotzdem gilt Freiburg oft als Wohlfühl-Oase, als ein Familienverein, der aus wenig viel macht. Ist das ein Klischee?

Daniel Kopatsch / Getty Images Christian Streich (Mitte) ist der dienstälteste Trainer der Bundesliga. Seit Januar 2012 ist er Cheftrainer des SC Freiburg.

Koch: Nein, der Eindruck hat sich auch bei mir bestätigt. Hier achtet man sehr drauf, dass es nicht nur auf dem Platz funktioniert, sondern auch in der Kabine. Das soll nicht nach Fußball-Romantik klingen, aber mittlerweile bin ich schon mit einigen Jungs richtig gut befreundet. Nach dem Training geht ein Großteil der Mannschaft zusammen essen und auch abends unternehmen wir viel zusammen. Wenn ich Jo und Serge (Joshua Kimmich und Serge Gnabry) erzähle, dass wir zu acht bei mir Champions League schauen, dann sagen die schon: Wow, so soll das sein. Bei denen ist das eher selten der Fall. Allerdings müssen die beiden ja auch dauernd selbst spielen.

SPIEGEL: Christian Streich ist eine besondere Trainerfigur in der Bundesliga: Er gilt als emotional, etwas kautzig, aber auch als einer der wenigen, die sich gesellschaftspolitisch positionieren. Wie ist es, mit ihm zu arbeiten?

Koch: Das ist schon besonders. Auf der einen Seite versucht er, uns fußballerisch weiterzubringen. Er ist unglaublich genau in seiner Analyse. Manchmal sitzen wir stundenlang in der Gegneranalyse, nehmen uns jedes Detail vor. Aber auf der anderen Seite berücksichtigt der Trainer auch immer das Menschliche. Es geht ihm nicht nur um Fußball. Er will auch, dass wir Spieler uns als Person weiterentwickeln.

SPIEGEL: Sind Sie als Spieler in Freiburg behüteter als in anderen Vereinen?

Koch: Der Medienrummel ist hier nicht so groß. Hier kann man sich in Ruhe auf Fußball konzentrieren. Die Leute erkennen mich erst öfter, seit ich in der Nationalmannschaft spiele.

SASCHA STEINBACH/EPA-EFE/REX Im Oktober gab Robin Koch sein Länderspieldebüt beim Testspiel gegen Argentinien.

SPIEGEL: Vor zwei Monaten haben Sie Ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft gegeben. Im Sommer sind Sie U21-Vizeeuropameister geworden. Parallel mit dem SC haben auch Sie einen Höhenflug hingelegt.

Koch: Das ging alles wahnsinnig schnell. Die Nominierung für die Nationalmannschaft kam völlig überraschend. Einen Tag später musste ich schon los, hatte also kaum Zeit darüber nachzudenken. Und dann ist man auf einmal mit Spielern zusammen, die für Bayern oder Real kicken.

SPIEGEL: Sie selbst haben einen ungewöhnlichen Ausbildungsweg: Sie haben nie in einem Nachwuchsleistungszentrum gespielt und erst in der U21 Ihr erstes Länderspiel gemacht.

Koch: Meine Eltern haben immer gesagt. Erst kommt Schule, Ausbildung und dann Fußball. Ich habe den Großteil meiner Jugend bei Eintracht Trier gespielt. Aber das war in der höchsten Liga - also auf dem Niveau der Leistungszentren.

SPIEGEL: Sie haben mit 18 Jahren für Trier in der Regionalliga debütiert und sind dann Jahr für Jahr immer weiter nach oben geklettert: Erst Kaiserslautern II, dann die erste Mannschaft in der Zweiten Liga und 2017 der Wechsel nach Freiburg in die Bundesliga. Inwiefern hat sie dieser Weg von ziemlich weit unten nach oben geprägt?

Koch: Vielleicht hat mir das auch geholfen, gelassen zu bleiben. Die ersten Jahre waren eine stressige Zeit. Ich habe ja mit 15 Jahren meine dreijährige Ausbildung zum Industriekaufmann begonnen, bin um halb acht aus dem Haus. Wenn andere Feierabend hatten, bin ich mit dem Zug eine Stunde zum Training gependelt. Und musste dort Extraeinheiten absolvieren, weil der Rest des Teams schon morgens trainiert hatte. Aber mir hat es auch geholfen, dass es bei mir nicht immer nur Fußball gegeben hat.

Martin Rose / Getty Images Robin Kochs Vater Harry Koch (hier zu sehen im Trikot des 1. FC Kaiserslautern 1999) war in den Neunzigerjahren eine Kultfigur.

SPIEGEL: Haben Sie eigentlich kürzlich mit Ihrem Vater Harry telefoniert?

Koch: Wir telefonieren oft, warum?

SPIEGEL: Er war Publikumsliebling beim 1. FC Kaiserslautern. Vor allem aber war er ein Bayern-Schreck. Mit dem TSV Vestenbergsgreuth schmiss er die Münchner 1994 in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal, 1998 schnappte er ihnen mit dem FCK die deutsche Meisterschaft weg - als Aufsteiger. Er könnte ja Tipps für Ihr Spiel gegen die Bayern haben (Mittwoch, 20.30 Uhr/Liveticker SPIEGEL, TV: Sky).

Koch: Da hat es jetzt kein besonderes Telefonat gegeben. Wir reden viel, aber selten über Fußball.

SPIEGEL: Wie war das, Sohn eines Kultspielers zu sein?

Koch: Er hat mich und meinen Bruder oft ins Stadion mitgenommen, da durften wir nach Abpfiff auf dem Platz spielen. Aber im Urlaub, wenn wir mit ihm kicken wollten, hat er immer eine Pause und Abstand vom Fußball gebraucht.

SPIEGEL: Welche Chancen rechnen Sie sich gegen die Bayern aus?

Koch: Um gegen Bayern zu gewinnen, muss alles perfekt laufen. Aber es ist nicht unmöglich.