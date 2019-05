2. Fußball-Bundesliga Arminia dämpft Paderborns Aufstiegshoffnung

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga wichtigen Boden verloren. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart unterlag zum Auftakt des 32. Spieltages Arminia Bielefeld im Ostwestfalenderby 0:2 (0:1). Am Wochenende könnten die Verfolger Union Berlin (am Sonntag bei Darmstadt 98) und Hamburger SV (am Samstag gegen den FC Ingolstadt), die einen Punkt hinter den zweitplatzierten Paderbornern lauern, vorbeiziehen.

Fabian Klos (42./48.) fügte dem SCP mit seinem Doppelpack die erste Niederlage nach drei Siegen in Serie zu. Vor dem Spitzenspiel gegen den HSV am nächsten Wochenende steht Paderborn nun enorm unter Druck.

Dynamo Dresden - FC St. Pauli 2:1 (1:0)

Ohne seinen wechselwilligen Stammtorhüter Markus Schubert hat Dynamo Dresden den wohl entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt gemacht. Die Sachsen setzten sich 2:1 (1:0) gegen den FC St. Pauli durch und bauten den Vorsprung vor dem 1. FC Magdeburg auf dem Relegationsplatz auf neun Punkte aus.

Sollte Magdeburg am Samstag beim VfL Bochum nicht gewinnen, wäre Dresden gerettet. St. Pauli verspielte wohl seine letzte vage Chance auf den Bundesliga-Aufstieg. Der Rückstand auf Union Berlin auf dem dritten Rang beträgt weiter fünf Zähler.

Patrick Ebert verwandelte einen umstrittenen Handelfmeter zur Dresdner Führung (23.). Der Ball war Jan-Philipp Kalla nach Eberts Schuss von der Brust an die Hand gesprungen. Für den Ausgleich sorgte Dimitrios Diamantakos (57.). Dzenis Burnic sicherte den Gastgebern vor 30.803 Zuschauern den Sieg (75.).

Dynamo-Trainer Cristian Fiél hatte auf Keeper Schubert verzichtet, der seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollte. Der 20-Jährige war im Auswärtsspiel am vergangenen Freitag beim FC Ingolstadt (0:1) von Dresdner Anhängern verbal attackiert worden. Fiél wollte Schubert vor einem weiteren Spießrutenlauf schützen.