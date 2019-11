Das Video, das sie beim FC Schalke 04 zur Feier der Rückkehr ihres Aufsichtsratsbosses Clemens Tönnies veröffentlicht haben, dauert fast zwölf Minuten. Aber es reichen die ersten 23 Sekunden, um zu verstehen, dass sich hier ein Verein und sein mächtigster Vertreter zum zweiten Mal entlarven.

"Das wichtigste Ereignis der letzten drei Monate", beginnt ein Moderator das Interview mit Tönnies, "und da darf ich wirklich von Herzen Glückwunsch sagen: Du bist Opa geworden." "Ja", antwortet Tönnies, der nicht etwa im Opa-Urlaub war, sondern wegen einer rassistischen Äußerung sein Amt drei Monate hatte ruhen lassen müssen. "Viele haben gefragt: Warum trägst du jetzt nen Bart? Und da hab ich gesagt: Wenn ich schon Großvater bin, dann muss ich auch aussehen wie ein Großvater."

Nur eine optische Wandlung

Dass Männer nach einer Abstinenz mit einer äußerlichen Veränderung zurückkehren, ist ein klassisches Motiv, um eine Wandlung zu illustrieren. "Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann etwa kam bärtig und scheinbar der neuen Coolness angepasst aus dem Silicon Valley zurück. Was vorher war, ist jetzt Geschichte, davon soll der Bart künden. Er ist Haar gewordene, vergangene Zeit.

Doch im Fall Tönnies hat eine Wandlung nur optisch stattgefunden. Die Art und Weise, wie der 63-Jährige jetzt als eine Art verlorener Sohn wieder zurück im Schoße des Klubs aufgenommen wird, ist nichts anderes als eine Farce, die Schalke und seinen Aufsichtsratsboss gleichermaßen alt aussehen lässt.

Beim Handwerkstag zu Paderborn am 1. August hatte Tönnies eine Rede gehalten und dabei eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit offenbart. Der Fleischunternehmer sprach über eine mögliche Klimasteuer und sagte wörtlich: Wenn "wir in Deutschland" 27 Milliarden Euro ausgeben wollen, um 0,006 Prozent des Weltausstoßes an CO2 einzusparen, "warum gehen wir dann nicht her und geben das Geld ... unserem Entwicklungsminister? Der spendiert dann jedes Jahr 20 große Kraftwerke nach Afrika. Dann hören die auf, die Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, wenn wir die nämlich elektrifizieren, Kinder zu produzieren."

Diese Sätze wurden oft verkürzt wiedergegeben. Aber auch im Original decken sie ein Denkmuster auf. Der fünfköpfige Ehrenrat des FC Schalke fand den Vorwurf des Rassismus trotzdem "unbegründet". Weil Tönnies aber gegen das in der Klubsatzung verankerte Diskriminierungsverbot verstoßen hatte, habe dieser angeboten, drei Monate zu pausieren. So hieß es damals.

Das war der Selbstentlarvung erster Teil als ein Klub, dem seine Machtstrukturen wichtiger sind als ernsthaftes Einschreiten gegen Rassismus. Tönnies ist seit 2001 die Schlüsselfigur im Verein.

Als hätte Tönnies eine Krankheit überstanden

Der Selbstentlarvung zweiter Teil folgte nun, da die Diaspora endet. Der 63-Jährige darf jetzt wieder vollumfänglich seinen Aufgaben nachkommen. Und bei Schalke sind sie deshalb glückselig.

In einer Klubmitteilung heißt es, es sei "eine Rückkehr, die die Gremien des Vereins ausdrücklich begrüßen". Der stellvertretende Vorsitzende Jens Buchta freute sich "über die Komplettierung unserer Runde", und Sportvorstand Jochen Schneider stimmte ein Loblied an: "Mich hat es vom ersten Moment an beeindruckt, wie sehr sich ein erfolgreicher und vielbeschäftigter Unternehmer für seinen Klub einbringt und wie positiv er Schalke 04 lebt." Kein Wort findet sich im Statement über das, was vorgefallen war.

Die ganze, vom Verein orchestrierte Heimkehr hat die Tonalität, als habe Tönnies eine schwere Krankheit überwunden. Im Video darf er die drei Monate ohne Schalke als eine "harte Zeit" bezeichnen, in der er "ein Stück weit" gelitten habe. Und er darf unwidersprochen behaupten, er habe sich bereits bei denjenigen entschuldigt, die er verunglimpft hatte. Entschuldigt hatte er sich bisher aber nicht explizit bei den Betroffenen.

"Wenn sich jemand verletzt gefühlt hat, dann bitte ich ihn aufrichtig um Entschuldigung", sagt Tönnies nun im Video. Grundsätzlich habe es sich aber um ein großes Missverständnis gehandelt. "Mir geht es um Afrika. Ich sehe uns alle in Europa in der Pflicht, etwas für Afrika zu tun. Und das habe ich damit gemeint", sagt Tönnies.

Der Interviewer springt ihm dann zur Seite und sagt: "Wer dich kennt und weiß, was du alles getan hast in der Vergangenheit, dem muss eigentlich klar sein: Das kann nicht so gemeint gewesen sein." Eine ernsthafte Auseinandersetzung über das Gesehene ist in einer solchen Propaganda-Show nicht möglich.

Clemens Tönnies wird jetzt wieder die Geschicke beim FC Schalke 04 mitbestimmen. Er ist wiederauferstanden, als wäre nie etwas von wirklicher Tragweite passiert. Das ist eine Niederlage für all diejenigen im Land, die Antidiskriminierungsarbeit im Fußball leisten. Und es ist nicht weniger als eine zweite Beleidigung derjenigen, die von Tönnies verunglimpft wurden.