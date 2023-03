Schalke kritisiert Alkoholverbot beim Derby

Obwohl es Schalker waren, die im Februar angegriffen wurden, hatte die Polizei auch die Räume der Ultras Gelsenkirchen durchsucht. Die Polizei erklärte dies gegenüber dem SPIEGEL damit, dass dies der Tatort gewesen sei und deshalb auch dort nach Beweisen gesucht werden musste. Die Ultras antworteten auf eine Anfrage des SPIEGEL nicht. »Generell ist es natürlich schwierig, für eine Schlägerei Beweismittel zu finden«, sagte Fananwalt Witte.

Wie das Derby, bei dem zum Ärger des FC Schalke Alkohol verboten sein wird, am Samstag verlaufen wird, fragen sich nun nicht nur die Sicherheitsbehörden und Fans. Schalke appelliert an seine Anhänger. »Unser großer Wunsch ist, dass das Derby am Samstag friedlich abläuft«, sagt Schalkes Pressesprecher bei Sky. Fanwanwalt Witte glaubt an ein ruhiges Derby: »Ich gehe davon aus, dass alle das Spiel im Stadion sehen wollen. Am Spieltag ist immer relativ wenig Raum für Konfrontationen.«