Themenwoche »Gewalt im Fußball«

»Der Anschlag auf Daniel Nivel vor 25 Jahren zählt zu den dunkelsten Kapiteln der deutschen Fußballgeschichte«, sagt DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

»Ebenso wie meine Amtsvorgänger – angefangen mit Egidius Braun – bewegen mich Daniel Nivels Lebensmut und die tapfere Haltung seiner Frau Lorette. In einem persönlichen Schreiben hatte ich mich an Daniel und Lorette Nivel gewandt und sie zum Länderspiel der A-Nationalmannschaft der Männer im September gegen Frankreich eingeladen. Ich freue mich sehr, dass sie diese Einladung angenommen haben. Der DFB wird Familie Nivel in Dortmund sehr herzlich willkommen heißen«, wird Neuendorf in einer Pressemitteilung zitiert.