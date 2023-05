Schiedsrichter Deniz Aytekin hat nach dem Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig (1:3) zu einer Schimpf-Tirade über den TV-Experten und früheren Schiedsrichter Manuel Gräfe angesetzt. »Im Stadion redet kein Mensch vom Schiedsrichter«, zürnte Aytekin am Samstagabend, als er zu einer Entscheidung befragt wurde, die Experte Gräfe anders bewertet hatte als Aytekin. »Manuel Gräfe sitzt in Berlin mit seinen 180 Kilo und labert so eine Scheiße und das geht mir langsam gegen den Strich. Das ist ein Wahnsinn«, sagte er – und das so laut, dass TV-Kameras in den Katakomben der Münchner Arena die Aussage einfingen.