An Heiligabend Schottischer Nationaltorwart Gordon erleidet doppelten Beinbruch

»Es ist natürlich ein schwerer Schlag, einen so einflussreichen Spieler wie Craig für den Rest der Saison zu verlieren. Aber um ehrlich zu sein, alles, woran wir im Moment denken, ist sein Wohlergehen«, sagte Trainer Robbie Neilson. Gordon wird am Silvestertag 40 Jahre alt. Sein Vertrag läuft noch bis 2024, der 74-fache Nationalspieler hat also noch die Chance, als Aktiver für Heart of Midlothian auf den Platz zurückzukehren.