Mannschaftsarzt verweist auf die Fifa

In einem Interview mit dem schwedischen Aftonbladet ging Fischer noch genauer auf den Ablauf ein. »Ich verstehe, was ich zu tun habe, und ziehe schnell meine Trainingshose und gleichzeitig meine Unterwäsche herunter. Die Physiotherapeutin nickt und sagt ›ja‹ und schaut dann zu dem Arzt, der mit dem Rücken zu meiner Tür steht. Er macht sich eine Notiz und geht weiter in den Korridor, um an die nächste Tür zu klopfen.« Nachdem die Genitalien jeder Spielerin untersucht worden seien, habe der Mannschaftsarzt unterzeichnen können, dass alle aus dem Team Frauen sind.