Der an Hodenkrebs erkrankte Dortmunder Torjäger Sébastien Haller muss sich einer zweiten Operation unterziehen. Dies sei nötig, um »diesen Tumor, der mich vom Spielfeld fernhält, endgültig zu beseitigen«, teilte der ivorische Fußball-Nationalspieler am Mittwoch in den sozialen Netzwerken mit. Der Kampf sei für ihn noch nicht vorbei, stellte der 28-Jährige fest.