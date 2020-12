Europa League Sechs Minuten Nachspielzeit in Bern – zwei Tore und drei Rote Karten

Spektakel in der Europa League in Bern: In der Schlussphase überstürzten sich die Ereignisse. Ruhiger ging es beim klaren Sieg von Hoffenheim zu. Und Neapel feiert das Weiterkommen im Maradona-Stadion.